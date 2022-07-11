Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду не продается»
Наставник «Манчестер Юнайтед» - о будущем звездного форварда
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи об уходе Криштиану Роналду:
«Криштиану Роналду не продается, он входит в наши планы. Он не отправился на предсезонное турне по личным причинам. Мы рассчитываем на Криштиану в новом сезоне.
Как сделать Роналду счастливым? Я не знаю. Жду начала работы с ним. У меня был разговор с Криштиану еще до появления слухов - он не говорил, что хочет уйти. Но я читал об этом. Мы хотим добиться успеха вместе».
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