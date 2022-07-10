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  4. ПСЖ контактировал с агентом Роналду
Франция
10 июля 2022, 10:23 |
432
0

ПСЖ контактировал с агентом Роналду

Звездный форвард может продолжить карьеру во Франции

10 июля 2022, 10:23 |
432
0
ПСЖ контактировал с агентом Роналду
ФК Манчестер Юнайтед

Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш, который фактически исполняет обязанности спортивного директора клуба, контактировал с агентом Криштиану Роналду, Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Роналду сейчас активно ищет способы покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не полетит с командой в предсезонное турне в Тайланд. Вероятность его ухода оценивается очень высоко.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Роберту Левандовски.

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ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Луиш Кампуш трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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