ПСЖ контактировал с агентом Роналду
Звездный форвард может продолжить карьеру во Франции
Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш, который фактически исполняет обязанности спортивного директора клуба, контактировал с агентом Криштиану Роналду, Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.
Роналду сейчас активно ищет способы покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не полетит с командой в предсезонное турне в Тайланд. Вероятность его ухода оценивается очень высоко.
Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Роберту Левандовски.
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