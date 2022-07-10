ПСЖ контактировал с агентом Роналду

Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш, который фактически исполняет обязанности спортивного директора клуба, контактировал с агентом Криштиану Роналду, Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Роналду сейчас активно ищет способы покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не полетит с командой в предсезонное турне в Тайланд. Вероятность его ухода оценивается очень высоко.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Роберту Левандовски.