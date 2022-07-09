Франция09 июля 2022, 17:32 |
486
0
ПСЖ хочет перехватить Левандовски у Барселоны
На форварда «Баварии» появился еще один претендент
09 июля 2022, 17:32 |
486
0
Роберт Левандовски является приоритетной трансферной целью ПСЖ в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.
Сейчас над трансфером польского форварда активно работает «Барселона». Однако переговоры продвигаются очень медленно, каталонцы не могут удовлетворить финансовые требования чемпионов Германии.
Ситуацией надеется воспользоваться ПСЖ. Чемпионы Франции сделают все возможное, чтобы подписать Левандовски, если такой шанс у них появится.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2022, 15:30 0
Филипе усилит команду Виктора Скрипника
Другие виды | 08 июля 2022, 18:32 3
Игорь Пастух был мастером спорта по греко-римской борьбе
Футбол | 08.07.2022, 19:55
Футбол | 08.07.2022, 21:15
Футбол | 09.07.2022, 16:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2022, 16:07
07.07.2022, 18:05 1
07.07.2022, 17:36
07.07.2022, 19:17
08.07.2022, 15:31 14
09.07.2022, 08:38 8
07.07.2022, 17:09 3
07.07.2022, 21:21 4