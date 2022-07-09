ПСЖ хочет перехватить Левандовски у Барселоны

Роберт Левандовски является приоритетной трансферной целью ПСЖ в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Сейчас над трансфером польского форварда активно работает «Барселона». Однако переговоры продвигаются очень медленно, каталонцы не могут удовлетворить финансовые требования чемпионов Германии.

Ситуацией надеется воспользоваться ПСЖ. Чемпионы Франции сделают все возможное, чтобы подписать Левандовски, если такой шанс у них появится.