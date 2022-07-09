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  4. ПСЖ хочет перехватить Левандовски у Барселоны
Франция
09 июля 2022, 17:32 |
486
0

ПСЖ хочет перехватить Левандовски у Барселоны

На форварда «Баварии» появился еще один претендент

09 июля 2022, 17:32 |
486
0
ПСЖ хочет перехватить Левандовски у Барселоны
ФК Бавария. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски является приоритетной трансферной целью ПСЖ в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Сейчас над трансфером польского форварда активно работает «Барселона». Однако переговоры продвигаются очень медленно, каталонцы не могут удовлетворить финансовые требования чемпионов Германии.

Ситуацией надеется воспользоваться ПСЖ. Чемпионы Франции сделают все возможное, чтобы подписать Левандовски, если такой шанс у них появится.

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ПСЖ Роберт Левандовски Бавария Барселона трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги
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Источник L'Equipe
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