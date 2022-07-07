Президент Барселоны ждет ответа Баварии по Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как идут переговоры с «Баварией» по поводу трансфера Роберта Левандовски:

«Мы сделали предложение «Баварии» по Левандовски и сейчас ждем их ответ. Надеюсь, что он будет положительным. Хочу поблагодарить Левандовского за те усилия, которые он делает, чтобы присоединиться к нам».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» дает за Левандовски 40 миллионов евро, а «Бавария» требует 60 миллионов.