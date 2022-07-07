Испания07 июля 2022, 19:10 |
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Президент Барселоны ждет ответа Баварии по Левандовски
Новое предложение уже сделано
07 июля 2022, 19:10 |
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как идут переговоры с «Баварией» по поводу трансфера Роберта Левандовски:
«Мы сделали предложение «Баварии» по Левандовски и сейчас ждем их ответ. Надеюсь, что он будет положительным. Хочу поблагодарить Левандовского за те усилия, которые он делает, чтобы присоединиться к нам».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» дает за Левандовски 40 миллионов евро, а «Бавария» требует 60 миллионов.
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