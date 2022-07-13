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  4. Шахтер точно получит 16 млн евро. УЕФА назвал призовые за еврокубки
Лига чемпионов
13 июля 2022, 17:37 |
916
2

Шахтер точно получит 16 млн евро. УЕФА назвал призовые за еврокубки

Пять украинских клубов могут рассчитывать на призовые

13 июля 2022, 17:37 |
916
2
Шахтер точно получит 16 млн евро. УЕФА назвал призовые за еврокубки
shakhtar.com

УЕФА объявил о сумме призовые за участие в еврокубках сезона 2022/23. Точно известно, что «Шахтер» получит минимум 16 миллионов евро.

Такую сумму получит каждый клуб, который будет играть в группе Лиги чемпионов.  За каждую победу в группе команда получит 2,8 миллиона, а за каждую ничью - 930 тысяч. За выход из группы клуб получит 9,6 миллиона.

«Динамо» придется пробиваться в группу Лиги чемпионов через квалификацию. «Днепр-1» будет играть в квалификации Лиги Европы, а «Ворскла» и «Заря» - в квалификации Лиги конференций.

Что касается Лиги Европы, то участник группового турнира точно получит 3,6 миллиона евро. За каждую победу - 630 тысяч, а за ничью - 210 тысяч.

В Лиге конференций за выход в групповой турнир клуб получает 2,9 миллиона. За победу в матче группы дают 500 тысяч, а за ничью - 160 тысяч.

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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Ретро Футбол
Врядли ахмэтаву это поможет 
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0
veter
Деньги - вперёд! Потом отыграют.
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-2
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