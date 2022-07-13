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Англия
13 июля 2022, 19:14 | Обновлено 13 июля 2022, 19:16
1381
1

ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси

Вингер получил 5-летний контракт

13 июля 2022, 19:14 | Обновлено 13 июля 2022, 19:16
1381
1
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
twitter.com/chelseafc

Клуб АПЛ «Челси» на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Рахима Стерлинга. Трансфер из «Манчестер Сити» оценивается в 47,5 миллионов фунтов.

27-летний игрок подписал 5-летний контракт.

У Стерлинга оставался год по соглашению с «Манчестер Сити», но футболист не захотел продлевать контракт, поэтому клуб был вынужден его продать.

Рахим в составе «Сити» провел 399 матчей и забил 131 гол.
 

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Источник ФК Челси
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Serhiy Vyhryst
Через рік узяли б безкоштовно. 47 мільйонів за один рік - гроші на вітер. І Лукаку він не замінить.
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