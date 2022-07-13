ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси

Клуб АПЛ «Челси» на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Рахима Стерлинга. Трансфер из «Манчестер Сити» оценивается в 47,5 миллионов фунтов.

27-летний игрок подписал 5-летний контракт.

У Стерлинга оставался год по соглашению с «Манчестер Сити», но футболист не захотел продлевать контракт, поэтому клуб был вынужден его продать.

Рахим в составе «Сити» провел 399 матчей и забил 131 гол.

