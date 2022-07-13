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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кобин – спортдир Металлиста, Призетко – и.о. главного тренера
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 14:22 | Обновлено 13 июля 2022, 14:53
1859
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кобин – спортдир Металлиста, Призетко – и.о. главного тренера

Специалисты уже приступили к работе

13 июля 2022, 14:22 | Обновлено 13 июля 2022, 14:53
1859
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кобин – спортдир Металлиста, Призетко – и.о. главного тренера
ФК Минай. Василий Кобин

13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция, в которой приняло участие руководство «Металлиста».

Сообщается, что спортивным директором клуба назначен Василий Кобин, который уже приступил к работе.  

Обязанности главного тренера после ухода Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева исполняет Александр Призетко.

Отметим, что Кобин ранее тренировал «Минай», Призетко входил в тренерский штаб Кучера.

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Василий Кобин Металлист Харьков спортивный директор Александр Призетко Юрий Ушмаев
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Источник ФК Металлист
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Michael Savchyn
но типирь!!!
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