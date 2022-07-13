Украина. Премьер лига13 июля 2022, 14:22 | Обновлено 13 июля 2022, 14:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Кобин – спортдир Металлиста, Призетко – и.о. главного тренера
Специалисты уже приступили к работе
13 июля 2022, 14:22 | Обновлено 13 июля 2022, 14:53
1859
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13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция, в которой приняло участие руководство «Металлиста».
Сообщается, что спортивным директором клуба назначен Василий Кобин, который уже приступил к работе.
Обязанности главного тренера после ухода Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева исполняет Александр Призетко.
Отметим, что Кобин ранее тренировал «Минай», Призетко входил в тренерский штаб Кучера.
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