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Другие новости
13 июля 2022, 06:45 | Обновлено 13 июля 2022, 06:55
965
0

Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо

Главные новости за 12 июля на Sport.ua

13 июля 2022, 06:45 | Обновлено 13 июля 2022, 06:55
965
0
Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 июля.

1. Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Медиа Группа Украина прекращает выпуск любых собственных проектов и производство контента

2. Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
Президент «Металлиста» готов к защите по делу о смертельном ДТП

3. Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу

4. Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Киевляне провели первую встречу с французским клубом

5. Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Шериф прошел дальше, фиаско Леха
В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ

6. Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха
Клуб из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом» 

7. ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера
Маркиньос Сиприано вернулся в Бразилию

8. Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Оба поединка можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports

9. Свободные агенты НХЛ: Малкин и Питтсбург, проблемы Колорадо и Калгари
Ряд топовых хоккеистов могут стать свободными агентами

10. Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
В иерархии донецкого клуба итальянец будет стоять где-то рядом с Шустером

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Источник Sport.ua
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