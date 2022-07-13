Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо
Главные новости за 12 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 июля.
1. Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Медиа Группа Украина прекращает выпуск любых собственных проектов и производство контента
2. Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
Президент «Металлиста» готов к защите по делу о смертельном ДТП
3. Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу
4. Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Киевляне провели первую встречу с французским клубом
5. Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Шериф прошел дальше, фиаско Леха
В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ
6. Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха
Клуб из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом»
7. ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера
Маркиньос Сиприано вернулся в Бразилию
8. Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Оба поединка можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports
9. Свободные агенты НХЛ: Малкин и Питтсбург, проблемы Колорадо и Калгари
Ряд топовых хоккеистов могут стать свободными агентами
10. Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
В иерархии донецкого клуба итальянец будет стоять где-то рядом с Шустером
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