Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 июля.

1. Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова

Медиа Группа Украина прекращает выпуск любых собственных проектов и производство контента

2. Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос

Президент «Металлиста» готов к защите по делу о смертельном ДТП

3. Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона

Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу

4. Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче

Киевляне провели первую встречу с французским клубом

5. Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Шериф прошел дальше, фиаско Леха

В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ

6. Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха

Клуб из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом»

7. ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера

Маркиньос Сиприано вернулся в Бразилию

8. Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче

Оба поединка можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports

9. Свободные агенты НХЛ: Малкин и Питтсбург, проблемы Колорадо и Калгари

Ряд топовых хоккеистов могут стать свободными агентами

10. Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время

В иерархии донецкого клуба итальянец будет стоять где-то рядом с Шустером