Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время

«Де Дзерби вписал свое имя в историю «Шахтера» как тренер-победитель», - в числе прочих и такими вот не очень понятными словами генеральный директор «горняков» Сергей Палкин провожал де-юре наконец-то ушедшего восвояси уже бывшего тренера «оранжево-черных» Роберто Де Дзерби.

Фактически итальянский специалист перестал быть наставником донецкой команды с начала полномасштабной войны в Украине. Все, что он с тех пор смог выдать на-гора в нашу пользу – возглавлял «Шахтер» во время зарубежных благотворительных поединков. Все остальное время – на шпагате. Вроде бы как и хочется еще раз попробовать себя в Лиге чемпионов, но война, неопределенность, массовый исход легионеров – и Де Дзерби таки покинул Украину через черный вход.

Упрекать 43-летнего тренера в бегстве или трусости ни в коем случае нельзя. Потому что жизнь и семья – на порядок выше всего остального. Даже футбола. Может быть, если бы Роберто было многим больше лет, как у Луческу, например, он бы и остался. Хотя все это – досужие домыслы. Как бы то ни было, он решил уйти. И это его выбор. И это его право.

С чем можно согласиться в прощальном твите Палкина по поводу исхода Де Дзерби, так это, в первую очередь, с тем, что итальянцу можно пожелать всего хорошего и дальнейших успехов в карьере. Тренер он, вроде бы, неплохой. И свое место под солнцем еще наверняка найдет. Не мытьем, так катаньем. Во всяком случае, его «Сассуоло» в серии А местами слыл законодателем мод.

Но в том-то и дело, что понять хотя бы «наполовину», какой это специалист в контексте УПЛ и даже «Шахтера», мы так и не успели. К сожалению, не успели. Потому что, если верить официальной версии, «Шахтер» выиграл спор за Де Дзерби ну как минимум у «Ювентуса».

Сейчас не суть, каким был Роберто в серии А. Вопрос в том, каким он мог стать в УПЛ. Но это вопрос однозначно риторический. На него уже никогда не получим ответ. Но вот о небогатом, а если откровенно - жиденьком наследии Де Дзерби в «Шахтере», поговорить можно. И нужно.

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Начнем с того, что впервые за последние годы «Шахтер» по-настоящему выходил на трансферный рынок. И делалось это аккурат «под» итальянского коуча. В общей сложности на новичков в начале прошлого сезона «горняки» потратили порядка 60 миллионов евро. Что там говорить – сумма для наших широт неслыханная. Особенно в нынешних условиях.

Педриньо, Нерес, Марлон, Траоре, Тобиас – «горняки» прикупили очень качественных футболистов. Плюс в команде уже было достаточно высококлассных игроков. Одним словом, второй в истории «Шахтера» итальянский тренерский штаб априори получал запас прочности над оппонентами в УПЛ. И праведные надежды не только на попадание в группу Лиги чемпионов, но и на солидное выступление в турнире.

Сейчас неуместно и неправильно говорить о сложностях, с которыми столкнулся Де Дзерби в Украине. И в «Шахтере» в частности. Об этом мы неоднократно говорили, когда было к месту и ко времени.



ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Сейчас просто констатируем. Несмотря на действительно качественное усиление, на состав, определенно лучший в чемпионате Украины, если говорить о внутренней арене, то там был лишь один действительно впечатляющий поединок – против «Динамо» в Суперкубке. Который, впрочем, очков команде не принес. А вот в рамках чемпионата украинское классико закончилось нулевой во всех смыслах ничьей. Ну, вот и все достижения в УПЛ «тренера-победителя».

Хотя справедливости ради нужно признать, что главный оппонент «горняков» в чемпионате страны выступал не лучше. Команды долго шли ноздря в ноздрю, и лишь в последнем туре перед зимними каникулами благодаря осечке киевлян в игре с «Зарей» именно дончане ушли на перерыв в статусе зимнего чемпиона. Что, в итоге, и позволило им досрочно завершить чемпионат на первом месте.

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На арене международной похвастаться и вовсе нечем. Особенно если судить о «выхлопе» после 60-миллионных растрат. Мы ведь понимаем, что Траоре и компания брались, в первую очередь, под чемпионскую Лигу.

Получается, что главным достижением Де Дзерби в той самой Лиге есть факт туда попадания. Учитывая качество ответной игры против «Монако» - действительно геройство.

Но в самой ЛЧ пришлось опозориться. В прямом смысле этого слова. За неудачи в играх против «Реала» и «Интера» очень сложно бросать кривые слова в адрес штаба Де Дзерби (хотя в прошлом сезоне Каштру показал, как нужно их переигрывать), но вот «Шериф»…

Поражение от чемпиона Молдовы – безвольное, безалаберное, заслуженное – если и не навсегда, то надолго останется «визитной карточкой» Де Дзерби. И его «Шахтера».

Подобные оплеухи смываются лишь громкими победами. Но таковых у Роберто в группе ЛЧ попросту не оказалось.

В общем, если итожить плоды деятельности Де Дзерби в «Шахтере», получится негусто: первое место «горняков» на промежуточном финише УПЛ с опережением «Динамо» на два балла, и последнее место в группе ЛЧ. Суммарно «Шахтер» под руководством итальянца провел 30 поединков, из которых выиграл 20-ть, пять раз сыграв вничью и столько же проиграв. Для отечественного «гегемона» статистика «такая себе».

А что же игра? Понятно, что итальянец пытался прививать подопечным свое видение футбола. Но каким должен был быть его футбол, мы, к сожалению, так и не увидели в Украине. Вот в Италии было видно, а у нас – нет. Не хватило времени что-то свое построить. Хотя сломать предыдущую конструкцию времени хватило.

Естественно, ключевой момент во всей этой истории – время. Точнее, его отсутствие. Свой «Сассуоло» Де Дзерби строил три года. И лишь на третий, по большому счету, воочию были видны плоды его работы. Увидеть хотя бы цветочки его работы в «Шахтере», не говоря уже о плодах, так и не получилось. Жаль, ведь могла сложиться действительно красивая картинка.

И действительно этот тренер мог войти в историю «Шахтера». Как настоящий победитель, а не с единственным титулом триумфатора Суперкубка. Не его вина, что так случилось. Скорее, его беда: оказался не в том месте, и не в то время. Поэтому и не вошел в историю.

Прошелся где-то по бережку, замочил ноги, и был таков. Как в свое время Бернд Шустер.

Кто о нем сейчас вспомнит?