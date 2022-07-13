Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Шериф прошел дальше, фиаско Леха
В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ
12 июля в Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.
«Шериф» из Молдовы прошел дальше за счет домашней победы над боснийским чемпионом (1:0).
Защитник Игорь Пластун, отыграв все 90 минут, помог болгарскому «Лудогорцу» победить Сутьеску из Черногории (1:0).
Сенсационную победу одержал азербайджанский «Карабах» над польским «Лехом» (5:1), ворота которого защищал украинец Артур Рудько.
Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили, который арендован «Лехом» у киевского «Динамо», вышел на замену на 74-й минуте.
Лига чемпионов 2022/23
1-й раунд квалификации Q1
Ответные матчи, 5 июля
РФШ (Латвия) – ХИК (Финляндия) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 0:1]
Жальгирис (Литва) – Балкани (Косово) – 1:0 д.в. [первый матч – 1:1]
Карабах (Азербайджан) – Лех (Польша) – 5:1 [первый матч – 0:1]
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Шкупи (Сев. Македония) – 2:0 [первый матч – 0:3]
Шериф (Молдова) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:0 [первый матч – 0:0]
Тирана (Албания) – Дюделанж (Люксембург) – 1:2 [первый матч – 0:1]
Хибернианс (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:0 [первый матч – 0:3]
Сутьеска (Черногория) – Лудогорец (Болгария) – 0:1 [первый матч – 0:2]
Викингур (Исландия) – Мальме (Швеция) – 3:3 [первый матч – 2:3]
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