Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Шериф прошел дальше, фиаско Леха

12 июля в Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.

«Шериф» из Молдовы прошел дальше за счет домашней победы над боснийским чемпионом (1:0).

Защитник Игорь Пластун, отыграв все 90 минут, помог болгарскому «Лудогорцу» победить Сутьеску из Черногории (1:0).

Сенсационную победу одержал азербайджанский «Карабах» над польским «Лехом» (5:1), ворота которого защищал украинец Артур Рудько.

Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили, который арендован «Лехом» у киевского «Динамо», вышел на замену на 74-й минуте.

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Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Ответные матчи, 5 июля

РФШ (Латвия) – ХИК (Финляндия) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 0:1]

Жальгирис (Литва) – Балкани (Косово) – 1:0 д.в. [первый матч – 1:1]

Карабах (Азербайджан) – Лех (Польша) – 5:1 [первый матч – 0:1]

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Шкупи (Сев. Македония) – 2:0 [первый матч – 0:3]

Шериф (Молдова) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:0 [первый матч – 0:0]

Тирана (Албания) – Дюделанж (Люксембург) – 1:2 [первый матч – 0:1]

Хибернианс (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:0 [первый матч – 0:3]

Сутьеска (Черногория) – Лудогорец (Болгария) – 0:1 [первый матч – 0:2]

Викингур (Исландия) – Мальме (Швеция) – 3:3 [первый матч – 2:3]