Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Карабах» из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом» (5:1).

Пропустив гол уже на первой минуте матча, хозяева поля забили пять мячей в ворота чемпиона Польши, которые защищал украинский голкипер Артур Рудько.

Во втором раунде квалификации «Карабах» сыграет с «Цюрихом» из Швейцарии. Первая игра пройдет в Баку 19 или 20 июля, а ответная – спустя неделю в Швейцарии.

Лига чемпионов. Квалификация Q1

Второй матч, 12 июля

Карабах (Азербайджан) – Лех (Польша) – 5:1 [первый матч – 0:1]

Голы: Кади, 14, 74, Озобич, 42, Медина, 56, Гусейнов, 77 – Вельде, 1.