Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха
Клуб из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом»
В ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Карабах» из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом» (5:1).
Пропустив гол уже на первой минуте матча, хозяева поля забили пять мячей в ворота чемпиона Польши, которые защищал украинский голкипер Артур Рудько.
Во втором раунде квалификации «Карабах» сыграет с «Цюрихом» из Швейцарии. Первая игра пройдет в Баку 19 или 20 июля, а ответная – спустя неделю в Швейцарии.
Лига чемпионов. Квалификация Q1
Второй матч, 12 июля
Карабах (Азербайджан) – Лех (Польша) – 5:1 [первый матч – 0:1]
Голы: Кади, 14, 74, Озобич, 42, Медина, 56, Гусейнов, 77 – Вельде, 1.
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