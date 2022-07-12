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12.07.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 1
Лех
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Лига чемпионов
12 июля 2022, 21:15 | Обновлено 12 июля 2022, 21:23
990
0

Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха

Клуб из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом» 

12 июля 2022, 21:15 | Обновлено 12 июля 2022, 21:23
990
0
Рудько пропустил 5 мячей в ЛЧ за чемпионов Польши от Карабаха
ФК Лех. Артур Рудько

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Карабах» из Азербайджана одержал разгромную победу над польским «Лехом»  (5:1).

Пропустив гол уже на первой минуте матча, хозяева поля забили пять мячей в ворота чемпиона Польши, которые защищал украинский голкипер Артур Рудько.

Во втором раунде квалификации «Карабах» сыграет с «Цюрихом» из Швейцарии. Первая игра пройдет в Баку 19 или 20 июля, а ответная – спустя неделю в Швейцарии.

Лига чемпионов. Квалификация Q1

Второй матч, 12 июля

Карабах (Азербайджан) – Лех (Польша) – 5:1 [первый матч – 0:1]

Голы: Кади, 14, 74, Озобич, 42, Медина, 56, Гусейнов, 77 – Вельде, 1.

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Лига чемпионов Карабах Агдам Лех Познань Артур Рудько
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Источник Sport.ua
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