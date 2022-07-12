Во вторник, 12 июля, в азербайджанском Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» состоится ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Карабах» примет польский «Лех». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Леха» со счетом 1:0.

Карабах

Девятикратный чемпион Азербайджана по итогам прошлого сезона оформил золотой дубль, выиграв помимо чемпионата еще и национальный Кубок. Причем выиграть титул, позволивший выйти в квалификацию Лиги чемпионов, команде Гурбана Гурбанова удалось с 19-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

«Карабах» – первый в истории азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов, что удалось сделать в сезоне 2017/18. Историю страны «Скакуны» уже переписали, теперь они хотят добиться новых успехов на международном уровне. Украинцев в составе азербайджанского клуба нет.

Лех

«Железнодорожники» в прошлом сезоне сумели восьмой раз в истории стать чемпионами Польши, выиграв Экстраклассу впервые за последние 7 лет. Оторваться от «Ракува», завоевавшего серебряные медали, команде нидерландского специалиста Джона ван ден Брома удалось на 5 очков.

Высшим достижением «Леха» на европейской арене является выступление в Лиге Европы сезона-2010/11. В групповом раунде клуб оказался выше титулованного итальянского «Ювентуса» и вышел из группы вместе с английским «Манчестер Сити». В 1/16 финала польская команда уступила по сумме двух матчей португальской «Браге» (1:0, 0:2).

Стоит отметить, что в составе «Леха» выступает украинский голкипер Артур Рудько, игравший в свое время за киевское «Динамо». Еще один «динамовец» Георгий Цитаишвили недавно перешел в клуб из Познани на правах аренды. Оба экс-игрока молодежной сборной Украины имеют все шансы оказаться в стартовом составе. Тем более Артур на прошлой неделе отстоял «на ноль».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лех» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 4.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Карабах»: Магомедалиев – Вешович, Медина, Мустафазаде, Байрамов, Караев, Озобич, Андраде, Кади, Зубир, Овусу.

«Лех»: Рудько – Перейра, Шатка, Милич, Ребошу, Карлстрем, Квеквескири, Амарал, Цитаишвили, Сикора, Исхак.

12 июля, вторник