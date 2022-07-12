Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче

Стало известно, где будут транслироваться матчи «Динамо» с «Фенербахче» во втором раунде отбора Лиги чемпионов.

Обе квалификационные встречи киевлян покажет телеканал Setanta Sports. Также матч будут транслировать в 13 странах, которые покрывает Setanta.

Поединки между «Динамо» и «Фенербахче» пройдут 20 и 27 июля. Первый матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь.