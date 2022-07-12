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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 11:55 | Обновлено 12 июля 2022, 12:16
4365
0

Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче

Оба поединка можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports

12 июля 2022, 11:55 | Обновлено 12 июля 2022, 12:16
4365
0
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
ФК Динамо Киев

Стало известно, где будут транслироваться матчи «Динамо» с «Фенербахче» во втором раунде отбора Лиги чемпионов.

Обе квалификационные встречи киевлян покажет телеканал Setanta Sports. Также матч будут транслировать в 13 странах, которые покрывает Setanta.

Поединки между «Динамо» и «Фенербахче» пройдут 20 и 27 июля. Первый матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь.

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Динамо - Фенербахче Динамо Киев Фенербахче - Динамо Фенербахче Лига чемпионов Setanta Sports
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Источник Трибуна
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