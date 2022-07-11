Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол

Медиаэксперт, член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию Александр Глущенко прокомментировал заявление президента «Шахтера» Рината Ахметова о выходе из медиа-бизнеса. Он сказал, что возвращение государству лицензии на вещание телеканалов, в том числе Футбол 1/2/3, означает прекращение вещания:

– В заявлении указано, что государству возвращаются лицензии на вещание. Автоматически, если государственному регулятору возвращается лицензия, это говорит об одном – о прекращении вещания. Компания перестает выполнять взятые перед государством на себя обязательства.

– Другими словами, это означает, что каналы МГУ останавливают работу и закрываются?

– Как только вы возвращаете государству лицензию, вы автоматически не имеете права вещать. Это редкое явление.

– То есть, до свидания всем работникам этих телеканалов?

– Да, когда вернутся бланки [лицензий], пройдет вся процедура. Это называется оптимизация. Как известно, медиа в Украине – неприбыльный бизнес, если брать глобально. Оно всегда было обузой, а сейчас стало таким и подавно.