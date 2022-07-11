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Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 21:35 | Обновлено 11 июля 2022, 22:05
4829
3

Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол

Президент «Шахтера» расстается с медиабизнесом и отдает лицензии государству

11 июля 2022, 21:35 | Обновлено 11 июля 2022, 22:05
4829
3
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Facebook. Ахметов и Денисов

Медиаэксперт, член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию Александр Глущенко прокомментировал заявление президента «Шахтера» Рината Ахметова о выходе из медиа-бизнеса. Он сказал, что возвращение государству лицензии на вещание телеканалов, в том числе Футбол 1/2/3, означает прекращение вещания:

– В заявлении указано, что государству возвращаются лицензии на вещание. Автоматически, если государственному регулятору возвращается лицензия, это говорит об одном – о прекращении вещания. Компания перестает выполнять взятые перед государством на себя обязательства.

– Другими словами, это означает, что каналы МГУ останавливают работу и закрываются?

– Как только вы возвращаете государству лицензию, вы автоматически не имеете права вещать. Это редкое явление.

– То есть, до свидания всем работникам этих телеканалов?

– Да, когда вернутся бланки [лицензий], пройдет вся процедура. Это называется оптимизация. Как известно, медиа в Украине – неприбыльный бизнес, если брать глобально. Оно всегда было обузой, а сейчас стало таким и подавно.

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бизнес Ринат Ахметов телеканал Футбол 1/2/3 Шахтер Донецк Медиа Группа Украина Александр Глущенко Александр Денисов
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Источник Трибуна
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Комментарии 3
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OLEXANDER
Держава повинна на найближчі років 5 так точно забезпечить безкоштовним ефірним (ДВБ-Т2) все населення України, а не так, що наші канали платні, а рашисти безкоштовно свої канали по супутниках пускають. 
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0
GloryUkraine
Вітьок Леоненко тепер харчуватися буде тим, що недоідять коти.
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0
OLEXANDER
Футболи й так 7 мильними кроками "быгли у прірву"...
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0
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