Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос

Президент «Металлиста» Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Сообщается, что в пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем авто из кортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, которое переехало человека.

После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.





Также сообщается, что по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров. Вероятно, по территориальному признаку.





Отметим, что Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.