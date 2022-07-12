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  4. Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 18:20 | Обновлено 12 июля 2022, 18:43
510
1

Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос

Президент «Металлиста» готов к защите по делу о смертельном ДТП

12 июля 2022, 18:20 | Обновлено 12 июля 2022, 18:43
510
1
Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Сообщается, что в  пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем авто из кортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, которое переехало человека.

После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.


Также сообщается, что по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров. Вероятно, по территориальному признаку.


Отметим, что Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.

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Источник Украинская правда
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Нас продолжают держать за полных идиотов. Есть хоть один человек в этой стране, кто поверит в то, что ДНК-экспертиза будет объективной? Юристы Ярославского давно все порешали, да и сам олигарх не похож на дебила, который сам сует голову в петлю.  Ставлю 1 к 10000000000000, что вердикт прокуратуры будет таким - НЕВИНОВЕН.
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