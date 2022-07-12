Источник: Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос
Президент «Металлиста» готов к защите по делу о смертельном ДТП
Президент «Металлиста» Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.
Сообщается, что в пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем авто из кортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, которое переехало человека.
После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.
Также сообщается, что по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров. Вероятно, по территориальному признаку.
Отметим, что Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.
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