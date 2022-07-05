Союз Днепра-1 и Металлиста, победа баскетболистов и успех Люды Киченок
Главные новости за 4 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 июля.
1. Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника. Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы.
2. Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию. Команда Айнарса Багатскиса одолела аутсайдера группы.
3. Ракицкий определится с новым клубом к середине июля. Известный защитник имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.
4. ВИДЕО. Украинец отличился хет-триком в дебютном матче чемпионата Литвы. Алексей Щебетун добыл победу для своей новой команды.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом. 25-летний бразилец продолжит карьеру в Лондоне.
6. Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала. Людмила и Алена подтверждают статус фавориток.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов. Кэлвин Филлипс перебрался в команду Хосепа Гвардиолы.
8. 5 футболистов, которые стали мэрами. Блогер Sport.ua – о футболистах-мэрах.
9. Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ. Названы Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области.
10. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана. Франк Кессье перешел на правах свободного агента.
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