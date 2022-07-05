Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Союз Днепра-1 и Металлиста, победа баскетболистов и успех Люды Киченок
Другие новости
05 июля 2022, 06:00 | Обновлено 05 июля 2022, 06:35
267
0

Союз Днепра-1 и Металлиста, победа баскетболистов и успех Люды Киченок

Главные новости за 4 июля на Sport.ua

05 июля 2022, 06:00 | Обновлено 05 июля 2022, 06:35
267
0
Союз Днепра-1 и Металлиста, победа баскетболистов и успех Люды Киченок
ФК Металлист Харьков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 июля.

1. Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника. Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы. 

2. Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию. Команда Айнарса Багатскиса одолела аутсайдера группы.

3. Ракицкий определится с новым клубом к середине июля. Известный защитник имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

4. ВИДЕО. Украинец отличился хет-триком в дебютном матче чемпионата Литвы. Алексей Щебетун добыл победу для своей новой команды.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом. 25-летний бразилец продолжит карьеру в Лондоне.

6. Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала. Людмила и Алена подтверждают статус фавориток.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов. Кэлвин Филлипс перебрался в команду Хосепа Гвардиолы.

8. 5 футболистов, которые стали мэрами. Блогер Sport.ua – о футболистах-мэрах.

9. Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ. Названы Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана. Франк Кессье перешел на правах свободного агента. 

По теме:
Украина завоевала бронзу на футзальном Евро, Лунин решил остаться в Реале
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
Большой трансферный день, победа баскетбольной сборной, фиаско футзалисток
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 футболистов, которые стали мэрами
Футбол | 04 июля 2022, 16:20 3
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами

Блогер Sport.ua – о футболистах-мэрах

ХИРН: «Не думаю, что Фьюри снова будет драться, если Усик победит Джошуа»
Бокс | 05 июля 2022, 03:59 0
ХИРН: «Не думаю, что Фьюри снова будет драться, если Усик победит Джошуа»
ХИРН: «Не думаю, что Фьюри снова будет драться, если Усик победит Джошуа»

Очень хитрое заявление промоутера британского боксера

Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику
Футбол | 05.07.2022, 02:59
Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику
Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
Футбол | 04.07.2022, 17:08
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Баскетбол | 04.07.2022, 21:35
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
03.07.2022, 03:43
Биатлон
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
03.07.2022, 16:20 1
Футбол
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
03.07.2022, 03:54
Другие виды
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
04.07.2022, 07:10
Теннис
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
03.07.2022, 22:35 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
03.07.2022, 11:33 1
Футбол
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
03.07.2022, 12:34 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем