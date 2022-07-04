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  4. Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 11:23 |
1855
2

Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника

Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы

04 июля 2022, 11:23 |
1855
2
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
metalist.ua

По информации ТаТоТаке, уже во вторник игрокам «Днепра-1» представят нового тренера, которым будет наставник «Металлиста» Александр Кучер.

Кучер заменит Игора Йовичевича, который должен перейти в «Шахтер».

Ранее появилась информация о том, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников и тренер Александр Кучер покидают харьковчан и переходят в «Днепр-1».

Официального подтверждения этой информации на этот момент нет.

Что касается «Металлиста», то клуб ищет тренера. Исполняющим обязанности наставника может стать Александр Призетко.

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Днепр-1 Александр Кучер Металлист Харьков Александр Призетко Евгений Красников
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Источник ТаТоТаке
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Rolan Stkomarovskiy
Колообіг в олігархічному українському футболі. Місцеві шейхи-феодали Суркіс, Ахметов, Ярославський, Геллер, Коломойський, Жеваго обмінюються своїми тренерами, гравцями, тренерами, журналістами роками.
Леоненко - був в Сурксів пішов до Ахметова.
Луческу - був в Ахметова пішов до Суркісів.
Сабо - був в Суркісів, пішов до Ахметова.
Скрипник - був в Геллера (друга Суркіса) пішов до Жеваго.
Маркевич - був у Ярославського пішов до Коломойського.
Кучер - був в Ахметова, пішов до Ярославського, тепер йде до Коломойського.
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AK.228
Не пощастило Дніпру
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