Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы
По информации ТаТоТаке, уже во вторник игрокам «Днепра-1» представят нового тренера, которым будет наставник «Металлиста» Александр Кучер.
Кучер заменит Игора Йовичевича, который должен перейти в «Шахтер».
Ранее появилась информация о том, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников и тренер Александр Кучер покидают харьковчан и переходят в «Днепр-1».
Официального подтверждения этой информации на этот момент нет.
Что касается «Металлиста», то клуб ищет тренера. Исполняющим обязанности наставника может стать Александр Призетко.
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Сабо - був в Суркісів, пішов до Ахметова.
Скрипник - був в Геллера (друга Суркіса) пішов до Жеваго.
Маркевич - був у Ярославського пішов до Коломойського.
Кучер - був в Ахметова, пішов до Ярославського, тепер йде до Коломойського.