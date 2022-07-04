Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника

По информации ТаТоТаке, уже во вторник игрокам «Днепра-1» представят нового тренера, которым будет наставник «Металлиста» Александр Кучер.

Кучер заменит Игора Йовичевича, который должен перейти в «Шахтер».

Ранее появилась информация о том, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников и тренер Александр Кучер покидают харьковчан и переходят в «Днепр-1».

Официального подтверждения этой информации на этот момент нет.

Что касается «Металлиста», то клуб ищет тренера. Исполняющим обязанности наставника может стать Александр Призетко.