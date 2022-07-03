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Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 12:34 | Обновлено 03 июля 2022, 12:40
1403
3

Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1

Многое зависит от Александра Ярославского и болельщиков «Металлиста»

03 июля 2022, 12:34 | Обновлено 03 июля 2022, 12:40
1403
3
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
ФК Металлист. Евгений Красников и Александр Ярославский

Евгений Красников может стать спортивным директором «Днепра-1», а Александр Кучер – главным тренером.

«У нас состоялся предварительный разговор, – подтвердил вице-президент «Металлиста» Евгений Красников. – Но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками.

Если мы с Александром Кучером войдем в СК «Днепр-1», то начнем работать засучив рукава – иначе не умеем. Но не менее важно в этой ситуации спасти «Металлист». Соглашение об аренде «Днепром-1» наших игроков может обеспечить достойное финансирование харьковского клуба и его академии в сезоне 2022/23».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» после ухода Игора Йовичевича может возглавить Руслан Ротань.

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Евгений Красников Александр Кучер Днепр-1 Металлист Харьков Александр Ярославский
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Источник ТаТоТаке
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romstein
Шо за вброс?
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Сергей Кашура
Как можно автору перепутать клубы?
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-2
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