Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1

Евгений Красников может стать спортивным директором «Днепра-1», а Александр Кучер – главным тренером.

«У нас состоялся предварительный разговор, – подтвердил вице-президент «Металлиста» Евгений Красников. – Но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками.

Если мы с Александром Кучером войдем в СК «Днепр-1», то начнем работать засучив рукава – иначе не умеем. Но не менее важно в этой ситуации спасти «Металлист». Соглашение об аренде «Днепром-1» наших игроков может обеспечить достойное финансирование харьковского клуба и его академии в сезоне 2022/23».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» после ухода Игора Йовичевича может возглавить Руслан Ротань.