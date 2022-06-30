Журналист: Ротань может возглавить Днепр-1
После ухода Игора Йовичевича нужна достойная замена
Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может возглавить «Днепр-1».
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
«Дніпро-1» готов предложить Руслану Ротаню возглавить команду и не против сочетания с работой в молодежной сборной Украины. А в ней у тренера есть незавершенное дело – в сентябре матчи плей-офф, в которых есть шанс добыть в борьбе путевку на чемпионат Европы», – написал журналист в телеграмм-канале.
Добавим, что решающие стыковые матчи против команды Словакии U-21 состоятся 23 и 27 сентября.
Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич уйдет в «Шахтер».
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