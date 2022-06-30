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  4. Журналист: Ротань может возглавить Днепр-1
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 23:15 |
303
0

Журналист: Ротань может возглавить Днепр-1

После ухода Игора Йовичевича нужна достойная замена

30 июня 2022, 23:15 |
303
0
Журналист: Ротань может возглавить Днепр-1
УАФ. Руслан Ротань

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может возглавить «Днепр-1».

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Дніпро-1» готов предложить Руслану Ротаню возглавить команду и не против сочетания с работой в молодежной сборной Украины. А в ней у тренера есть незавершенное дело – в сентябре матчи плей-офф, в которых есть шанс добыть в борьбе путевку на чемпионат Европы», – написал журналист в телеграмм-канале.

Добавим, что решающие стыковые матчи против команды Словакии U-21 состоятся 23 и 27 сентября.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич уйдет в «Шахтер». 

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Игор Йовичевич Руслан Ротань Днепр-1 Игорь Бурбас чемпионат Украины по футболу
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