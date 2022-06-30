Журналист: Ротань может возглавить Днепр-1

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может возглавить «Днепр-1».

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Дніпро-1» готов предложить Руслану Ротаню возглавить команду и не против сочетания с работой в молодежной сборной Украины. А в ней у тренера есть незавершенное дело – в сентябре матчи плей-офф, в которых есть шанс добыть в борьбе путевку на чемпионат Европы», – написал журналист в телеграмм-канале.

Добавим, что решающие стыковые матчи против команды Словакии U-21 состоятся 23 и 27 сентября.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич уйдет в «Шахтер».