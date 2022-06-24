Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты

Уже заканчивается июнь, до начала подготовки к новому сезону в УПЛ осталось не так много времени, а «Шахтер» до сих пор находится в неопределенности относительно главного тренера команды.

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Здесь все просто: перед тем, как назначать тренера, нужно понимать условия, в которых он будет работать. То есть, должна быть определенность по проведению чемпионата, базированию команды. После этого уже будет приниматься решение по составу команды и наставнику, который будет лучше всего подходить для имеющихся условий работы.

Шансов остаться у Де Дзерби немного

У итальянского тренера еще год контракта с «Шахтером». Де Дзерби может продолжить работу с командной, если «горняки» будут базироваться за границей и там проводить свои матчи. Это гарантирует безопасность самому наставнику и его штабу, а также позволит удержать определенное количество легионеров.

Если Шахтер будет проводить матчи в Украине, то вряд ли Де Дзерби захочет рисковать собственной безопасностью. Плюс уровень команды существенно упадет. Будет тяжело противодействовать «Динамо», сохранившему свой костяк и тренера. Итальянский тренер может понести серьезные репутационные потери. Бороться за чемпионство будет тяжело. Наличие «Днепра-1» и Вернидуба в «Кривбассе» делают реальной борьбу за второе место. В еврокубках есть риск провалиться, потому что команда имеет серьезные кадровые потери и должна опираться на украинских игроков.

Де Дзерби имеет репутацию последователя идей Гвардиолы. Ему очень важно быть успешным, чтобы в будущем претендовать на работу в ведущей команде из топ-чемпионата. Поэтому любая неудача может иметь свои последствия. Провалы с «Шахтером» ему не нужны. Он ехал в Украину на одни условия, а сейчас совсем другая ситуация.

Здесь еще важно наличие хорошего предложения. Де Дзерби должен куда-то уйти, а не просто остаться без работы. У него хороший личный контракт с «Шахтером», который, несмотря на войну, должен выполняться. Роберто должна пригласить команда уровня Серии А, чтобы он отказался от одного года контракта в Украине. Пока таких предпосылок нет. Де Дзерби сватают в разные клубы, но это больше на уровне слухов и больше похоже на пиар.



ФК Шахтар. Роберто Де Дзербі

Самому «Шахтеру» нет смысла в такое сложное время держать настолько дорогого тренера. Как мы видим, «горняки» сбрасывают свои футбольные активы среди игроков. Для Де Дзерби важно само построение игры, для которого нужны исполнители высокого уровня. Сегодня нужно работать с молодыми украинцами – учить, развивать, а не тактические шахматы. Поэтому логично предположить, что перед началом подготовки к новому сезону клуб и тренер прекратят сотрудничество. Это не нужно ни Де Дзерби, ни «Шахтеру». Сейчас «горнякам» нужен наставник иного стиля.

Реально ли приглашение Йовичевича

Кандидатура тренера «Днепра-1» на следующий сезон в «Шахтере» выглядит реальной. За поиск тренера в донецкой команде отвечает Дарио Срна. Он имеет все основания лоббировать назначение своего соотечественника.

Йови очень хорошо умеет работать с молодыми игроками. В «Карпатах» он вывел целую плеяду молодежи в первую команду – Швед, Чачуа, Гуцуляк, Кравец. В «Динамо» Загреб также плодотворно работал с молодежью. Одной из его главных заслуг является развитие и дальнейший трансфер в «Лейпциг» Йошко Гвардиола. За время работы в Днепре украинский наставник сделал Довбика и Пихаленка игроками сборной Украины. Уверен, что сюда также можно отнести Игнатенко. Хотя эти игроки раньше были не очень нужны своим предыдущим клубам.

Если чемпионат будет проходить в Украине и «Шахтер» потеряет своих иностранцев, то именно Йовичевич выглядит наиболее оптимальным кандидатом для работы с шахтерской молодежью. Он готов работать, если команда будет базироваться в Украине. Хорват способен развивать имеющихся украинских футболистов в команде и подтягивать молодежь. Я думаю, что также существует опция возвращения тех же Пихаленка или Игнатенко. Потенциальное приглашение Йовичевича – возможность максимально эффективно провести украинизацию, имея развитие игроков и не отходя от общей философии «Шахтера».



СК Днепр-1. Игор Йовичевич

У хорвата контракт с «Днепром-1». Разорвать его будет непросто. У самого Игора выходит работать в Днепре. Уже есть результаты в турнирной таблице плюс развитие игроков. Смена работы – очень и очень рискованна. «Шахтер» – команда с большими амбициями. Поэтому любая неудача может стоить работы. С другой стороны, уход Йови для «спортклубовцев» не будет трагедией. Наибольшие шансы возглавить команду имеет Висенте Гомес, являющийся футбольным соратником нынешнего спортивного директора клуба Глеба Платова. Они вместе работали в «Олимпике» и Азербайджане. Вся система днепровского клуба работает именно по вектору развития «Атлетика» Бильбао, который в Украину привез Гомес. Сейчас баск работает в штабе Сергея Реброва в «Аль-Айне».

Запасной вариант со Срной

Если с Йовичевичем что-то не получится, то именно Срна становится главным кандидатом на работу наставника «Шахтера» и потенциально может сменить соотечественника по ходу сезона.

«Шахтеру» нужно готовиться к группе ЛЧ. Здесь важно иметь тренера, имеющего опыт выступлений на этом уровне и понимающего сущность турнира. Наверное, это весомый минус потенциального приглашения Йовичевича. Потому что у «Шахтера» будет хватать игроков, никогда не игравших на этом уровне. Здесь важным фактором становится, что Срна в качестве футболиста очень много играл в ЛЧ и даже доходил до 1/4 финала. У него есть опыт и понимание турнира.

Сейчас «Шахтер» находится в переходном периоде. Нужно ждать завершения войны. После чего выстраивать стратегию на годы вперед. Никто сейчас не потребует от команды больших трансферов или результата. Поэтому смысла приглашать тренера на долгосрочную перспективу нет. Нужно пройти этот сезон, максимально снизив финансовые затраты и продержаться в целом на плаву. Дарио уже занимает должность в «Шахтере». Он должен досконально знать имеющихся игроков. Ему не нужно время на адаптацию. В свое время он находился в штабе Каштру. Конечно, он понимает потенциал каждого игрока. Здесь у него преимущество перед каждым новым тренером.

С назначением Срны «Шахтер» почти ничем не рискует. Если что-то не получится, хорват вернется на административную работу. Если сможет заявить себя в роли тренера, команда получит наставника на будущее.

Неожиданный вариант с Малдерой



УАФ. Андреа Малдера

Когда у тебя упал уровень команды, когда ты не можешь рассчитывать на качество игроков и должен опираться на молодежь, на первое место выходит тактическая подготовка команды и дисциплина. Особенно когда нужно будет противостоять такому опытному визави, как Луческу в «Динамо».

И тут сразу вспоминается имя бывшего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины – Андреа Малдеры. После ухода из национальной команды Рауля Рианчо итальянский специалист отвечал за тактическую подготовку команды. Во времена Малдеры сборная Украины всегда была готова к сильным сторонам соперника и понимала, куда можно давить. Украинцы обыграли Испанию, Португалию и добыли ничью с теми же португальцами и французами в гостях именно благодаря правильно выбранной тактике.

Еще осенью писали, что Малдера может стать одним из помощников Де Дзерби в «Шахтере». Но бывший тренер сборной Украины не принял предложение. Может, сейчас он уже будет готов не только к работе помощником, но и главным тренером? Сейчас итальянец выглядит единственным европейским тренером, способным приехать в Украину. Репутацию он сделал именно в Украине, поэтому здесь и можно начинать. Главное, чтобы не было страха жить в стране во время войны. Ни в одной другой стране у Малдеры нет резюме.

Андреа не было в «Дженоа», когда команду возглавлял Шевченко. Похоже, он готов к самостоятельной работе. Понятно, что начинать нужно с маленькой команды. В Украине он проработал 5 лет. Знает находившихся в сборной игроков «Шахтера». Имеет понимание быта и нашего футбола.

Это не будет обычный стиль «Шахтера», но сейчас нужно искать наставника, умеющего не играть с позиции силы, а сдерживать команду, превосходящую в тактике. Лига чемпионов требует от «Шахтера» не только опыта, но и тактической подготовки. В репутационном значении возможное назначение Малдеры будет свидетельствовать об амбициях команды.

Сергей ТИЩЕНКО