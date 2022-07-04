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04 июля 2022, 10:50 | Обновлено 04 июля 2022, 10:52
1759
4

ВИДЕО. Украинец отличился хет-триком в дебютном матче чемпионата Литвы

Алексей Щебетун добыл победу для своей новой команды

04 июля 2022, 10:50 | Обновлено 04 июля 2022, 10:52
1759
4
ВИДЕО. Украинец отличился хет-триком в дебютном матче чемпионата Литвы
ФК Динамо. Алексей Щебетун

Украинский легионер ФК «Шяуляй» Алексей Щебетун фантастично дебютировал в чемпионате Литвы.

В матче 18-го тура украинец оформил хет-трик и вырвал победу для своей команды.

Отметим, что 25-летний Щебетун, который является воспитанником киевского «Динамо», перешел в «Шяуляй» из «Оболони» на правах свободного агента. 

Чемпионат Литвы. 18-й тур

«Шяуляй» – «Джюгас Тельшяй» – 3:2
Голы: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Эдуардо, 69

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Шяуляй Джюгас Тельшяй чемпионат Литвы по футболу Алексей Щебетун
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Ярослав Игоревич
Красава. Третій - взагалі крутий. Так тримати, і буде місце в основі збірної.
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