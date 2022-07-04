Другие новости04 июля 2022, 10:50 | Обновлено 04 июля 2022, 10:52
1759
4
ВИДЕО. Украинец отличился хет-триком в дебютном матче чемпионата Литвы
Алексей Щебетун добыл победу для своей новой команды
04 июля 2022, 10:50 | Обновлено 04 июля 2022, 10:52
1759
4
Украинский легионер ФК «Шяуляй» Алексей Щебетун фантастично дебютировал в чемпионате Литвы.
В матче 18-го тура украинец оформил хет-трик и вырвал победу для своей команды.
Отметим, что 25-летний Щебетун, который является воспитанником киевского «Динамо», перешел в «Шяуляй» из «Оболони» на правах свободного агента.
Чемпионат Литвы. 18-й тур
«Шяуляй» – «Джюгас Тельшяй» – 3:2
Голы: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Эдуардо, 69
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 03 июля 2022, 18:16 1
Команда Олега Шайтанова завершила чемпионат Европы с медалями
Авто/мото | 03 июля 2022, 19:24 4
Жаркая борьба в течение всей гонки
Футбол | 03.07.2022, 19:50
Футбол | 04.07.2022, 09:35
Футбол | 04.07.2022, 10:13
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Красава. Третій - взагалі крутий. Так тримати, і буде місце в основі збірної.
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2022, 10:26 8
03.07.2022, 11:41 1
02.07.2022, 15:59 5
03.07.2022, 16:20 1
03.07.2022, 01:25 1
02.07.2022, 21:27 3
03.07.2022, 11:14 1
Другие виды