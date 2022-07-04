ВИДЕО. Украинец отличился хет-триком в дебютном матче чемпионата Литвы

Украинский легионер ФК «Шяуляй» Алексей Щебетун фантастично дебютировал в чемпионате Литвы.

В матче 18-го тура украинец оформил хет-трик и вырвал победу для своей команды.

Отметим, что 25-летний Щебетун, который является воспитанником киевского «Динамо», перешел в «Шяуляй» из «Оболони» на правах свободного агента.

Чемпионат Литвы. 18-й тур

«Шяуляй» – «Джюгас Тельшяй» – 3:2

Голы: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Эдуардо, 69