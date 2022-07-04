5 футболистов, которые стали мэрами

Победа известного «романиста» Дамиано Томмази на выборах мэра Вероны послужила блогеру Sport.ua Алексею Рыжкову поводом вспомнить других заметных в футбольном мире личностей со славным игровым прошлым, которые по окончании спортивной карьеры заняли должности глав больших или малых городов.

«Футболисты в политике ни к селу, ни к городу», – во время пылкой застольно-кухонной дискуссии довелось услышать такие слова от человека с научной степенью, но в то же время с весьма прохладным отношением к футболу. Отказывать представителям определенной профессии в стремлении реализовать свои политические амбиции – в этом есть что-то шовинистическое. Верна ли эта мысль? Помню безуспешную попытку Валерия Васильевича Лобановского стать депутатом ВС бывшего СССР по итогам первого свободного волеизъявления в Стране Советов, имевшего место за пару лет до того, как советская империя ушла в небытие. Позднее более успешным получилось стремление Олега Владимировича Блохина попасть в Верховную Раду Украины и безуспешной политическая дружба Андрея Николаевича Шевченко с Натальей Королевской. В Либерии знаменитого форварда Джорджа Веа избрали президентом страны. И чем дальше, тем охотнее политические силы привлекают в свои ряды известных футболистов, надеясь благодаря их популярности добыть политические дивиденды и симпатии избирателей.

Но мэрская должность – не совсем о политике. Конечно, и она предусматривает жесткую конкурентную борьбу на мэрских выборах, но в практической работе мэр чем-то подобен премьер-министру. Это должен быть хозяйственник, желательно относительно честный (не утопия ли?), желательно со связями в мире. Футбольные селебрити за время активной карьеры накапливают капитал узнаваемости и позднее нередко эти богатства могут конвертировать в должность главы того или иного города, к примеру, родного, почему бы и нет?

Итак, в эпицентре нашего внимания футболисты-мэры.

Каха Каладзе (родился в 1978 г., годы профессиональной футбольной карьеры – 1992–2012, мэр Тбилиси с 2017 г.).

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Не забил Деметрадзе – забил Каладзе», – так прокомментировал успех соотечественника в матче Лиги чемпионов киевлян против «Баварии» легендарный Котэ Махарадзе. Добавлю, что и Деметрадзе чуть позже поразил ворота баварцев. К сожалению, та победа оказалась пирровой, дальше в Лиге чемпионов киевляне не продвинулись, но тем не менее, Каладзе тогда продемонстрировал свой талант на всю Европу.

Кахабер восемь сезонов подряд становился чемпионом разных стран: сначала Грузии, потом Украины. Со временем добавил к своей призовой коллекции и титул чемпиона Италии, и два триумфа в Лиге чемпионов, и две победы в Суперкубке УЕФА, и триумф в клубном чемпионате мира.

Каха-футболист имел немало игровых достоинств, благодаря которым добился успеха на изумрудных газонах: ценное для защитника умение читать игру, а отсюда и способность возвести крепкий заборчик близ ворот своей команды, выносливость и неуступчивость в борьбе, неслабая игра на втором этаже, ювелирность в длинных передачах через все поле.

По окончании карьеры футболиста Каладзе воплотил в жизнь ряд удачных бизнес-проектов и окунулся с головой в омут политической жизни на родине. Вступил в партию «Грузинская мечта», стал депутатом парламента, в дальнейшем занимал должность вице-премьера. А в 2017 г. победил на выборах мэра Тбилиси и возглавил родной город. В 2021 г. Каладзе был переизбран на второй срок. Население столицы Грузии составляет 1,2 млн человек, и управляться с таким немалым хозяйственно-экономическим комплексом совсем не просто. Замечу, что, в отличие от многих коллег – мэров-футболистов, Каладзе до своего мэрства имел немалый опыт пребывания на более высоком посту в государстве.

«Мы стоим за братскую Украину, как она в свое время стояла за нас!» – подчеркнул Каха после начала оркостанского нашествия на нашу страну. Понимаю обоснованный скепсис среднего украинца относительно партии, которую представляет бывший киевский динамовец, но в искренности Кахи в пожеланиях мира и добра украинскому народу сомнений нет.

Карло Нерво (родился в 1971 г., годы профессиональной футбольной карьеры – 1988–2009, мэр Соланьи – 2009–2014).

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Легендарный правый вингер «Болоньи» рубежа ХХ и ХХI ст. (за этот клуб сыграл почти три с половиной сотни матчей) обладал немалым числом характеристик умелого игрока: оригинальный дриблинг, скорость, колоссальная работоспособность, точность фланговых кроссов. Но определяющая его игровая черта, как по мне, – универсализм. Когда нужно, мог сыграть и на позиции правого защитника, да даже и в нападении. В 2002–2004 гг. тогдашний наставник «Скуадры Адзурры» Джованни Трапаттони неоднократно вызывал болонца на сборы. В итоге Нерво 6 раз выходил на поле в вожделенной голубой футболке «Адзурры».

Примечательно, что, будучи правым вингером на футбольном поле, Нерво исповедовал правые взгляды и в политике. Является членом правой сепаратистской Падуанской партии «Лега Норд». Эта политическая сила культивирует евроскептицизм, антиглобализм, регионализм, правый популизм. 7 июня 2009 г. Нерво был избран мэром городка Соланья, что в провинции Виченца. Население этого пункта составляет 1800 человек. Впрочем, со временем Нерво несколько разочаровался в политике и сосредоточился на семейном бизнесе – производстве фурнитуры.

Куатемок Бланко (родился в 1973 г., годы профессиональной футбольной карьеры – 1992–2016, мэр Куэрнаваки – 2015–2016).

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Легенда мексиканского футбола полтора десятка лет защищал цвета клуба «Америка» и сыграл 122 матча за национальную сборную. Играл как на острие атаки, так и атакующего полузащитника. Четырежды Куатемок Бланко становился MVP чемпионата Мексики. По итогам Кубка конфедераций-1999 он был отмечен Серебряным мячом и Серебряной бутсой. В составе сборной Мексики становился победителем Кубка конфедераций и дважды – Золотого кубка КОНКАКАФ. Вклад Бланко в футбольную историю не ограничивается лишь титулами. Он является изобретателем финта Куатеминья, когда мяч зажимают между двумя стопами, а потом пробрасывают между двумя игроками команды-соперницы.

В июне 2015 г. Куатемок Бланко под флагом Социал-демократической партии выиграл мэрские выборы в Куэрнаваке. Это – 340-тысячный пригород Мехико, отличающийся высоким уровнем преступности. В дальнейшем Бланко прошел через ряд скандалов, вынужден был оправдываться за растрату партийных денег, но, несмотря ни на что, футболист-политик развил успех на политическом поле: сначала перешел в Партию социального диалога (это движение исповедует идеологию социального консерватизма), а с 1 июля 2018 г. победил на губернаторских выборах в штате Морелос.

Бонавертура Калу (родился в 1978 г., годы профессиональной футбольной карьеры – 1995–2010, мэр Вавуа с 2018 г.).



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Как игрок Бонавентура достиг немалых высот. В частности, внес весомый вклад в успехи «Фейенорда» как на внутренней, так и на европейской арене. Становился с клубом чемпионом Нидерландов, поднимал над головой Кубок УЕФА в 2002 г. Калу играл на правом фланге полузащиты в домашнем для роттердамцев финале против дортмундской «Боруссии». Провел на поле 76 минут и был заменен при счете 3:2 в пользу «Фейенорда» – тогда была потребность в укреплении обороны. И в конце концов роттердамцы выстояли и завоевали вожделенный трофей, переиграв дортмундцев хоть и с минимальной разницей в счете, но по всем статьям (больше ударов и вообще, и в створ ворот, большее владение мячом и др.) Во Франции ни в составе «Осера», ни в футболке ПСЖ (даже так!) выиграть чемпионство у Калу не получилось – ограничился двумя кубками страны. А в составе национальной сборной достиг финала Кубка африканских наций в 2006 г. Прекрасный дриблинг, умение сыграть нестандартно и в то же время, когда необходимо, придержать мяч, мощный удар, исключительная игра головой – это все об ивуарийце!

135-тысячный город Вавуа в центрально-западной части Кот-д’Ивуара в октябре 2018 г. выбрал Калу на должность мэра как независимого кандидата. Осознаю, что руководить городом в сытой Европе и в небогатой Африке – несколько разные вещи, особенно для африканца, уже вкусившего сладчайшего хлеба Старого Света и привыкшего благодаря своим доходам к определенному уровню комфорта. Тем благороднее выглядит миссия Бонавентуры – привести в порядок городское хозяйство на родине.

Дамиано Томмази (родился в 1974 г., годы профессиональной футбольной карьеры – 1993–2019, мэр Вероны с 2022 г.).

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Этот кудрявый «романист» запомнился на футбольном поле сумасшедшей энергией. Быстрый, трудолюбивый, разносторонний, выносливый, жесткий, умел прекрасно играть на перехвате, ведь мастерски читал игру. И в креативности Томмази не откажешь! Центр защиты или правый фланг, да даже центр обороны на заре карьеры – везде Томмази выглядел органично. В составе «Ромы» стал чемпионом Италии в сезоне-2000/01, а в составе сборной Италии U-21 – чемпионом Европы в 1996 г. Имел опыт игры в разных странах (Испания, Шотландия, Китай, даже Сан-Марино), но, конечно, лучшие свои годы провел в составе «джалло-росси». Десяток лет верой и правдой отслужил «Роме». Добрых четверть сотни матчей сыграл Дамиано и за национальную сборную на рубеже столетий, принимал участие в чемпионате мира-2002.

И в постфутбольной жизни Томмази не потерялся, нашел себе занятие-другое. Он знает несколько иностранных языков, имеет образование Университета Падуи, занимается благотворительностью. В конце июня текущего года Дамиано победил во втором туре на выборах мэра Вероны (а именно в составе тамошних «мастифов» он когда-то начинал свой путь в большом футболе), преодолев сопротивление правоцентриста Федерико Сбоарини. Томмази набрал 50 118 голосов, или 53,4% и первенствовал в городе, традиционно тяготевшем к правому политическому спектру. Томмази поддерживал ряд партий и движений преимущественно левого направления. Опыт управленческой работы Томмази накопил во время президентства в Итальянской ассоциации футболистов с 2011 по 2020 гг. Конечно, город Ромео и Джульетты – совсем другой управленческий уровень. Верона насчитывает 260 тыс. жителей, и проблем в городе, как сказал мне недавно со вздохом один веронец, великое множество. Не думаю, правда, что траблы этого города сопоставимы с нынешними проблемами наших городов, дай Бог нам от них избавиться, а веронцам их не познать. В любом случае Дамиано – силы для свершений на мэрской должности!

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Стать успешным футболистом, а потом и возглавить город нельзя, очевидно, без пробивного нрава. Если у тебя нет соответствующих черт характера, не сможешь выдержать жесткую конкуренцию. Эдуарда Стрельцова, отдавая дань его футбольному таланту, в то же время называли «человек без локтей». А вот наши герои, не в обиду им будь сказано, обладают необходимой стенопробиваемостью, чтобы и кубки над головой поднимать, и мегаполисами-городками управлять. Удачи действующим мэрам-экс-футболистам!

Алексей РЫЖКОВ