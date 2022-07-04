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  4. Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала
Уимблдон
04 июля 2022, 15:31 | Обновлено 04 июля 2022, 15:33
928
2

Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала

Людмила и Алена подтверждают статус фавориток

04 июля 2022, 15:31 | Обновлено 04 июля 2022, 15:33
928
2
Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла британский тандем Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.

Уимблдон. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2

Киченок и Остапенко продолжили победную серию, в этом году на траве они еще не проигрывали. Далее по сетке у четвертых сеяных восьмой сеяный дуэт Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).

Это третий из турниров Grand Slams, в рамках которого Люда дошла как минимум до 1/4 финала. Ранее это ей удавалось на US Open и дважды на Ролан Гаррос.

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Людмила Киченок Хезер Уотсон Хэрриет Дарт Алена Остапенко Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Як і 10 днів тому у Істборні, так цікаво спостерігати за тим, як у британок після першого сету зникають з обличь посмішки))
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+2
Володимир Максименко
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0
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