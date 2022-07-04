Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала
Людмила и Алена подтверждают статус фавориток
Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде Уимблдона.
В третьем круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла британский тандем Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.
Уимблдон. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2
Киченок и Остапенко продолжили победную серию, в этом году на траве они еще не проигрывали. Далее по сетке у четвертых сеяных восьмой сеяный дуэт Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).
Это третий из турниров Grand Slams, в рамках которого Люда дошла как минимум до 1/4 финала. Ранее это ей удавалось на US Open и дважды на Ролан Гаррос.
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