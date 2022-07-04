Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла британский тандем Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.

Уимблдон. Третий круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2

Киченок и Остапенко продолжили победную серию, в этом году на траве они еще не проигрывали. Далее по сетке у четвертых сеяных восьмой сеяный дуэт Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).

Это третий из турниров Grand Slams, в рамках которого Люда дошла как минимум до 1/4 финала. Ранее это ей удавалось на US Open и дважды на Ролан Гаррос.