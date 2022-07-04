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  4. Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 16:05 | Обновлено 04 июля 2022, 17:00
1244
0

Ракицкий определится с новым клубом к середине июля

Известный защитник имеет несколько вариантов для продолжения карьеры

04 июля 2022, 16:05 | Обновлено 04 июля 2022, 17:00
1244
0
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий определится с новым клубом к 15 июля.

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Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины имеет несколько вариантов продолжения карьеры и выбирает для себя наиболее оптимальный.

Напомним, что Ракицкий расторг контракт с российским «Зенитом» после начала войны. Весной он принимал участие в товарищеских матчах «Металлиста» и «Шахтера».

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Источник Террикон
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