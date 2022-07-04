Ракицкий определится с новым клубом к середине июля

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий определится с новым клубом к 15 июля.

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины имеет несколько вариантов продолжения карьеры и выбирает для себя наиболее оптимальный.

Напомним, что Ракицкий расторг контракт с российским «Зенитом» после начала войны. Весной он принимал участие в товарищеских матчах «Металлиста» и «Шахтера».