Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал, в каких регионах начнется новый сезон УПЛ:

«Старт УПЛ? Это Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, пожалуй, Тернопольская. Это те наши регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре.

Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах начать чемпионат. И этот список потом может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов».

Ранее сообщалось, что новый чемпионат УПЛ начнется в августе.