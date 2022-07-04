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  4. Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 20:23 | Обновлено 04 июля 2022, 20:58
1815
2

Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ

Названы Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области

04 июля 2022, 20:23 | Обновлено 04 июля 2022, 20:58
1815
2
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал, в каких регионах начнется новый сезон УПЛ:

«Старт УПЛ? Это Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, пожалуй, Тернопольская. Это те наши регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре.

Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах начать чемпионат. И этот список потом может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов».

Ранее сообщалось, что новый чемпионат УПЛ начнется в августе.

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Источник Чистий підкаст
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жека нолан
А чого не Полтава? Всі знають що Мамай і на них і на нас працює... Полтава точно в безпеці
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+1
Віталій Ткачук
Цей дурник вже роки керує українським футболом, але так і не знає де є інфраструктура. Якось аж страшно стає за проведення чемпіонату при таких керівниках.
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0
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