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  4. Павелко пояснил, какие клубы получат право играть матчи УПЛ за границей
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 21:05 | Обновлено 04 июля 2022, 21:20
166
0

Павелко пояснил, какие клубы получат право играть матчи УПЛ за границей

Такое право получат только клубы, которые являются участниками еврокубков

04 июля 2022, 21:05 | Обновлено 04 июля 2022, 21:20
166
0
Павелко пояснил, какие клубы получат право играть матчи УПЛ за границей
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал, какие матчи УПЛ могут пройти за границей:

«Это возможное решение для наших клубов, которые являются участниками соревнований УЕФА. Можем дать такую возможность, если оба клуба соревнуются в еврокубках. 

Эти клубы будут иметь возможность не возвращаться после матчей еврокубков и сыграть очные поединки УПЛ за границей. Если предварительно договорятся между собой и предупредят УПЛ.

Если клуб прекращает участие в еврокубках, то у него нет такой возможности и будет играть только в Украине. То есть, все остальные клубы играют в Украине. Отдельные игры могут быть по договоренности проведены за границей, только если два клуба играют в еврокубках».

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Источник Чистий підкаст
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