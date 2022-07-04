Павелко пояснил, какие клубы получат право играть матчи УПЛ за границей

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал, какие матчи УПЛ могут пройти за границей:

«Это возможное решение для наших клубов, которые являются участниками соревнований УЕФА. Можем дать такую возможность, если оба клуба соревнуются в еврокубках.

Эти клубы будут иметь возможность не возвращаться после матчей еврокубков и сыграть очные поединки УПЛ за границей. Если предварительно договорятся между собой и предупредят УПЛ.

Если клуб прекращает участие в еврокубках, то у него нет такой возможности и будет играть только в Украине. То есть, все остальные клубы играют в Украине. Отдельные игры могут быть по договоренности проведены за границей, только если два клуба играют в еврокубках».