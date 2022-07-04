Испания04 июля 2022, 17:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
Франк Кессье перешел на правах свободного агента
04 июля 2022, 17:08 |
1827
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«Барселона» официально сообщила о подписании на правах свободного агента полузащитника «Милана» Франка Кессье. Он перешел на правах свободного агента.
Контракт рассчитан на 4 года – до лета 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.
Кессье выступал за «Милан» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 1 ассист в 39 матчах во всех турнирах.
Franck Kessie is ...— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022
The Total Midfielder. pic.twitter.com/JRVOQd3TUv
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Толковий гравець. Мілан має щось робити з менеджментом: купити чи виховати своїх вміють, а продати вигідно, - ніяк.
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