ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана

«Барселона» официально сообщила о подписании на правах свободного агента полузащитника «Милана» Франка Кессье. Он перешел на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на 4 года – до лета 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.

Кессье выступал за «Милан» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 1 ассист в 39 матчах во всех турнирах.