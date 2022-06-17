Новый украинец в АПЛ, серебро Рыжиковой и победа Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 июня.

1. Малиновский может перейти в Ювентус. В обратном направлении отправится Мерих Демирал.

2. Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ. Егор Ярмолюк – в шаге от подписания контракта с клубом «Брентфорд».

3. Рыжикова заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Виктория Ткачук в забеге на 400 м с барьерами финишировала на 6-й позиции.

4. Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить. Контракт Виктора завершается через год.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026. ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

6. Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме. Даяна в трех сетах одолела Алену Остапенко из Латвии.

7. Источник: Яремчук станет основным форвардом Бенфики. Португальский клуб отказался от покупок, чтобы заменить Дарвина Нуньеса.

8. Из Лиги чемпионов в Серию В? Де Дзерби сватают в итальянскую Пизу. Различные издания продолжают «подбирать» наставнику «Шахтера» новую команду.

9. Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику. Впрочем, украинский талант не является ключевым приоритетом для туринского топ-клуба.

10. Английская Премьер-лига стартует 5 августа. Известен календарь. Чемпионат откроет матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал».