Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить

По информации ТаТоТаке, к полузащитнику «Динамо» Киев Виктору Цыганкову в свое время проявляли интерес «Хоффенхайм», «Аталанта», «Монако» и «Лион».

Однако, как и говорит президент клуба Игорь Суркис, сейчас конкретных предложений по игроку у киевлян нет. По утверждению журналистов шоу, сам Цыганков не очень стремился перейти в один из перечисленных клубов, а ждет более интересных вариантов.

При этом контракт Цыганкова завершается уже через год, поэтому руководству «Динамо» нужно будет принимать решение, что делать с игроком дальше.