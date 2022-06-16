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  4. Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 18:11 |
869
3

Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить

Контракт Виктора завершается через год

16 июня 2022, 18:11 |
869
3
Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, к полузащитнику «Динамо» Киев Виктору Цыганкову в свое время проявляли интерес «Хоффенхайм», «Аталанта», «Монако» и «Лион».

Однако, как и говорит президент клуба Игорь Суркис, сейчас конкретных предложений по игроку у киевлян нет. По утверждению журналистов шоу, сам Цыганков не очень стремился перейти в один из перечисленных клубов, а ждет более интересных вариантов.

При этом контракт Цыганкова завершается уже через год, поэтому руководству «Динамо» нужно будет принимать решение, что делать с игроком дальше.

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Динамо Киев Виктор Цыганков Хоффенхайм Аталанта Монако Лион
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Octopus
Более интересных? Для старта еврокарьеры вполне сойдут и эти. На данном этапе куда важнее найти с первого раза своего тренера и получить радушный прием, чем оказаться в "более интересных" вариантах на несоразмерной зарплате в условиях гладиатора в круговой обороне, которому как будто бросили вызов все от болельщика до партнеров по команде.
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+2
Mac_Gyver
Пффф. Аталанта не интересной была...
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+1
OKs100
Переподпишет контракт ещё на 5 лет и завершит карьеру в Динамо.
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0
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