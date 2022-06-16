Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 10:23 |
583
1

Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику

Впрочем, украинский талант не является ключевым приоритетом для туринского топ-клуба

16 июня 2022, 10:23 |
583
1
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Итальянский «Ювентус» продолжает проявлять заинтересованность в услугах левого вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Боссы туринцев считают украинца невероятно талантливым и были бы не прочь подписать такого игрока для своей команды.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри одобрил переговоры с «Шахтером» по переходу Мудрика, однако для туринцев украинский вингер не является приоритетной кандидатурой на трансферном рынке в настоящий момент.

Куда больше «Ювентус» ныне беспокоит позиция правого вингера, на которую итальянский гранд рассматривает еще одного представителя «Шахтера» - Давида Нереса.

Ранее сообщалось, что Мудрик отклонил варианты с «Ювентусом» и «Миланом», желая перебраться исключительно в немецкий «Байер».

По теме:
ПСЖ предлагал Тчуамени 12 млн евро в год, в Реале он получит 6 миллионов
Из Лиги чемпионов в Серию В? Де Дзерби сватают в итальянскую Пизу
Флорентино ПЕРЕС: «Пока трансферов в Реале не будет»
Михаил Мудрик Ювентус Шахтер Донецк Массимилиано Аллегри трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник SerieANews.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
Бокс | 16 июня 2022, 06:55 2
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс

Времени у Василия не так уж много

ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
Футбол | 15 июня 2022, 22:22 0
ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне

Эдуард забивает редко, но красавцы

От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
Футбол | 15.06.2022, 14:05
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Футбол | 16.06.2022, 01:15
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Футбол | 16.06.2022, 00:23
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks Maks
Вы там разберитесь, а то сами же писали, что Мудрик лично отказал Милану и Ювентусу, потому что хочет только в Байер.. Цирк. Такого дешёвого пиара даже для Витька Коваленко не устраивали 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
14.06.2022, 23:42 7
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 8
Война
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
15.06.2022, 08:33
Война
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
15.06.2022, 12:49 1
Футбол
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 18
Футбол
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
14.06.2022, 11:55 1
Хоккей
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
14.06.2022, 22:40
Война
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
14.06.2022, 12:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем