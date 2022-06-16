Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику

Итальянский «Ювентус» продолжает проявлять заинтересованность в услугах левого вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Боссы туринцев считают украинца невероятно талантливым и были бы не прочь подписать такого игрока для своей команды.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри одобрил переговоры с «Шахтером» по переходу Мудрика, однако для туринцев украинский вингер не является приоритетной кандидатурой на трансферном рынке в настоящий момент.

Куда больше «Ювентус» ныне беспокоит позиция правого вингера, на которую итальянский гранд рассматривает еще одного представителя «Шахтера» - Давида Нереса.

Ранее сообщалось, что Мудрик отклонил варианты с «Ювентусом» и «Миланом», желая перебраться исключительно в немецкий «Байер».