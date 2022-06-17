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Англия
17 июня 2022, 00:23 | Обновлено 17 июня 2022, 00:31
1168
0

Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ

Егор Ярмолюк – в шаге от подписания контракта с клубом «Брентфорд»

17 июня 2022, 00:23 | Обновлено 17 июня 2022, 00:31
1168
0
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
СК Днепр-1. Егор Ярмолюк

18-летний хавбек клуба «Днепр-1» Егор Ярмолюк находится в шаге от подписания контракта с клубом АПЛ «Брентфорд».

Футбольный журналист Игор Цыганык сообщил: «Еще один украинский футболист в Английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк – на 99,9% игрок «Брентфорда»!

Полузащитник Егор Ярмолюк за три сезона в «Днепре-1» провел 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, при этом без забитых голов.

В минувшем сезоне в АПЛ выступали три украинца: Александр Зинченко («Ман Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

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Егор Ярмолюк Днепр-1 Брентфорд трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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