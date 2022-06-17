Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ

18-летний хавбек клуба «Днепр-1» Егор Ярмолюк находится в шаге от подписания контракта с клубом АПЛ «Брентфорд».

Футбольный журналист Игор Цыганык сообщил: «Еще один украинский футболист в Английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк – на 99,9% игрок «Брентфорда»!

Полузащитник Егор Ярмолюк за три сезона в «Днепре-1» провел 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, при этом без забитых голов.

В минувшем сезоне в АПЛ выступали три украинца: Александр Зинченко («Ман Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон»).