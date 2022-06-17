Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Егор Ярмолюк – в шаге от подписания контракта с клубом «Брентфорд»
18-летний хавбек клуба «Днепр-1» Егор Ярмолюк находится в шаге от подписания контракта с клубом АПЛ «Брентфорд».
Футбольный журналист Игор Цыганык сообщил: «Еще один украинский футболист в Английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк – на 99,9% игрок «Брентфорда»!
Полузащитник Егор Ярмолюк за три сезона в «Днепре-1» провел 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, при этом без забитых голов.
В минувшем сезоне в АПЛ выступали три украинца: Александр Зинченко («Ман Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон»).
Ще один український футболіст у англійській Прем’єр лізі! Єгор Ярмолюк🇺🇦 - на 99,9% відсотків гравець «Брентфорда»! 🏴Подробиці у п‘ятницю у Циганик live!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) June 16, 2022
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