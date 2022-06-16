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Англия
16 июня 2022, 12:13 |
277
0

Английская Премьер-лига стартует 5 августа. Известен календарь

Чемпионат откроет матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

16 июня 2022, 12:13 |
277
0
Английская Премьер-лига стартует 5 августа. Известен календарь
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый сезон 2022/23 Английской Премьер-лиги стартует 5 августа. Чемпионат откроет лондонское дерби «Кристал Пэлас» – «Арсенал».

Лига представила календарь чемпионата. Большинство матче первого тура состоятся 6 августа. Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» 7 августа сыграет с «Вест Хэмом».

1-й тур
5 августа, пятница
«Кристал Пэлас» – «Арсенал»

6 августа, суббота
«Фулхэм» – «Ливерпуль»
«Борнмут» – «Астон Вилла»
«Лидс» – «Вулверхэмптон»
«Лестер» – «Брентфорд»
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»
«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»
«Эвертон – «Челси»

7 августа, воскресенье
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

Календарь чемпионата Англии можно посмотреть на официальном сайте АПЛ.

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Источник Premier League
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