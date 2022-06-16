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Италия
16 июня 2022, 23:10 | Обновлено 17 июня 2022, 00:41
2007
0

Малиновский может перейти в Ювентус

В обратном направлении отправится Мерих Демирал

16 июня 2022, 23:10 | Обновлено 17 июня 2022, 00:41
2007
0
Малиновский может перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Аталанта» изменила своей первоначальное решение и хочет выкупить у «Ювентуса» центрального защитника Мериха Демирала, который провел нынешний сезон в Бергамо на правах аренды.

Стоимость выкупа Демирала составляет 25 миллионов евро. Собрать такую сумму «Аталанте» будет непросто, поэтому, по информации журналиста Луки Момблано, клуб хочет предложить «Ювентусу» в обмен вместо денег Руслана Малиновского. Сейчас клубы обсуждают такой вариант.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 41 матче во всех турнирах. Суммарно за три сезона в «Аталанте» Малиновский забил 29 голов, 4 из них – в ворота «Ювентуса».

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