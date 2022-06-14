Италия14 июня 2022, 14:17 |
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Аталанта не будет выкупать Демирала у Ювентуса
Турецкий защитник вернется в Турин
14 июня 2022, 14:17 |
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«Аталанта» приняла решение не выкупать у «Ювентуса» центрального защитника Мериха Демирала. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Год назад «Аталанта» взяла Демирала в аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро. Однако клуб Руслана Малиновского решил опцию выкупа не активировать.
В нынешнем сезоне Демирал провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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