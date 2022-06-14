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  4. Аталанта не будет выкупать Демирала у Ювентуса
Италия
14 июня 2022, 14:17 |
116
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Аталанта не будет выкупать Демирала у Ювентуса

Турецкий защитник вернется в Турин

14 июня 2022, 14:17 |
116
0
Аталанта не будет выкупать Демирала у Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

«Аталанта» приняла решение не выкупать у «Ювентуса» центрального защитника Мериха Демирала. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Год назад «Аталанта» взяла Демирала в аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро. Однако клуб Руслана Малиновского решил опцию выкупа не активировать.

В нынешнем сезоне Демирал провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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Мерих Демирал Аталанта Ювентус Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт журналиста Ди Марцио
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