Аталанта Малиновского подписала защитника Ювентуса

«Аталанта» объявила о подписании защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, который перебрался в команду на правах аренды.
У бергамского клуба будет возможность выкупить 23-летнего игрока сборной Турции за 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Демирал провел за туринцев 24 матча.
Ожидается, что команда Руслана Малиновского в ближайшее время отдаст в аренду хавбека Виктора Коваленко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Аталанта Бергамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.