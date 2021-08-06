Аталанта Малиновского подписала защитника Ювентуса

Мерих Демирал перебрался в бергамскую команду

  • 06.08.2021 19:11
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Аталанта Малиновского подписала защитника Ювентуса
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» объявила о подписании защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, который перебрался в команду на правах аренды.

У бергамского клуба будет возможность выкупить 23-летнего игрока сборной Турции за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Демирал провел за туринцев 24 матча.

Ожидается, что команда Руслана Малиновского в ближайшее время отдаст в аренду хавбека Виктора Коваленко.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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