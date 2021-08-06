Аталанта Малиновского подписала защитника Ювентуса

«Аталанта» объявила о подписании защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, который перебрался в команду на правах аренды.

У бергамского клуба будет возможность выкупить 23-летнего игрока сборной Турции за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Демирал провел за туринцев 24 матча.

Ожидается, что команда Руслана Малиновского в ближайшее время отдаст в аренду хавбека Виктора Коваленко.