Журналист: Специя взяла в аренду Коваленко

«Специя» взяла в аренду украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, сделка уже закрыта. Сроки аренды не сообщаются, но у «Специи» будет право выкупа Коваленко. Если эта опция будет активирована, то у «Аталанты» будет право выкупить игрока обратно.

«Аталанта» подписала Коваленко за 700 тысяч евро в январе текущего года. С тех пор хавбек провел за клуб лишь один официальный матч. О возможной аренду украинца в «Специю» сообщалось еще в конце июля.