Журналист: Специя взяла в аренду Коваленко

Украинский хавбек покидает «Аталанту»

  • 06.08.2021 16:45
  • 1540 просмотров
  • 3 комментария
Журналист: Специя взяла в аренду Коваленко
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

«Специя» взяла в аренду украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, сделка уже закрыта. Сроки аренды не сообщаются, но у «Специи» будет право выкупа Коваленко. Если эта опция будет активирована, то у «Аталанты» будет право выкупить игрока обратно.

«Аталанта» подписала Коваленко за 700 тысяч евро в январе текущего года. С тех пор хавбек провел за клуб лишь один официальный матч. О возможной аренду украинца в «Специю» сообщалось еще в конце июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — твиттер Николо Скиры

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    maverik
    online
      maverik, 06.08.2021 17:08
    +1
    Променять Шахтер на это дно,довольно странная перспектива.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 06.08.2021 17:02
    -1
    Сергей Романчиков, 06.08.2021 17:01
    Правильное решение. . Заиграет в Специи карьера вперед...Не заиграет,то всё...Но лучше чем в Аталанте на банке
    100 процыков
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 06.08.2021 17:01
    -1
    Правильное решение. . Заиграет в Специи карьера вперед...Не заиграет,то всё...Но лучше чем в Аталанте на банке
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности