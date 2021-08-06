Журналист: Специя взяла в аренду Коваленко

«Специя» взяла в аренду украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, сделка уже закрыта. Сроки аренды не сообщаются, но у «Специи» будет право выкупа Коваленко. Если эта опция будет активирована, то у «Аталанты» будет право выкупить игрока обратно.
«Аталанта» подписала Коваленко за 700 тысяч евро в январе текущего года. С тех пор хавбек провел за клуб лишь один официальный матч. О возможной аренду украинца в «Специю» сообщалось еще в конце июля.
Источник — твиттер Николо Скиры
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