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Португалия
16 июня 2022, 23:59 | Обновлено 17 июня 2022, 00:38
596
0

Источник: Яремчук станет основным форвардом Бенфики

Португальский клуб отказался от покупок, чтобы заменить Дарвина Нуньеса

16 июня 2022, 23:59 | Обновлено 17 июня 2022, 00:38
596
0
Источник: Яремчук станет основным форвардом Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская «Бенфика» не собирается приобретать нового нападающего в летнее межсезонье на замену Дарвина Нуньеса сообщает Jornal de Noticias.

По данным источника, «Орлы» планируют активно использовать на позиции форварда трех игроков, которые имеют контракт с клубом.

Среди них – хорват Петар Муса (который перешел из «Боавишты»), португалец Энрике Араужу и украинец Роман Яремчук, который в минувшем сезоне в 23 матчах Примейры забил 6 мячей. Если учитывать матчи всех клубных турниров сезона, то у украинца 9 голов в 42 поединках.

Похоже, Яремчук не покинет португальский клуб летом, и тренерский штаб может сделать ставку на украинского форварда. Слухи про уход Романа из клуба не подтвердились. В «Бенфике» считают, что украинец может серьезно улучшить свои показатели с точки зрения результативности.

Напомним, форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес был продан в «Ливерпуль» за 75 млн евро (с учетом бонусов – 100 млн евро).

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Роман Яремчук Бенфика Дарвин Нуньес Петар Муса Энрике Араужу
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Источник Jornal de Notícias
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