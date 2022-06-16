Источник: Яремчук станет основным форвардом Бенфики

Португальская «Бенфика» не собирается приобретать нового нападающего в летнее межсезонье на замену Дарвина Нуньеса сообщает Jornal de Noticias.

По данным источника, «Орлы» планируют активно использовать на позиции форварда трех игроков, которые имеют контракт с клубом.

Среди них – хорват Петар Муса (который перешел из «Боавишты»), португалец Энрике Араужу и украинец Роман Яремчук, который в минувшем сезоне в 23 матчах Примейры забил 6 мячей. Если учитывать матчи всех клубных турниров сезона, то у украинца 9 голов в 42 поединках.

Похоже, Яремчук не покинет португальский клуб летом, и тренерский штаб может сделать ставку на украинского форварда. Слухи про уход Романа из клуба не подтвердились. В «Бенфике» считают, что украинец может серьезно улучшить свои показатели с точки зрения результативности.

Напомним, форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес был продан в «Ливерпуль» за 75 млн евро (с учетом бонусов – 100 млн евро).