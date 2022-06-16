Из Лиги чемпионов в Серию В? Де Дзерби сватают в итальянскую Пизу
Различные издания продолжают «подбирать» наставнику «Шахтера» новую команду
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби может покинуть свой пост нынешним летом из-за непонятной ситуации с проведением соревновательного процесса в УПЛ, вызванной российско-украинской войной.
Одним из претендентов на Де Дзерби является клуб итальянской Серии В «Пиза», которая нынче активно подыскивает нового главного тренера после завершения сотрудничества с Лукой Д'Анджело.
«Пиза» была близка к тому, чтобы повыситься в классе по итогам сезона-2021/22, однако в финале стадии плей-офф проиграла «Монце».
Как сообщает seriebnews.com со ссылкой на La Nazione, Де Дзерби является приоритетной кандидатурой для боссов «Пизы», однако если с этим наставником договориться не удастся, то в шорт-листе клуба также есть 51-летний Эудженио Корини и 38-летний Даниэле Де Росси.
Ранее Де Дзерби сватали в итальянскую «Салернитану», сумевшую сохранить прописку в Серии А по итогам минувшего сезона.
Напомним, что «Шахтер» в сезоне-2022/23 примет участие в Лиге чемпионов, причем стартует сразу с групповой стадии турнира.
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