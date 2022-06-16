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Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 10:42 | Обновлено 16 июня 2022, 11:02
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Из Лиги чемпионов в Серию В? Де Дзерби сватают в итальянскую Пизу

Различные издания продолжают «подбирать» наставнику «Шахтера» новую команду

16 июня 2022, 10:42 | Обновлено 16 июня 2022, 11:02
171
0
Из Лиги чемпионов в Серию В? Де Дзерби сватают в итальянскую Пизу
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби может покинуть свой пост нынешним летом из-за непонятной ситуации с проведением соревновательного процесса в УПЛ, вызванной российско-украинской войной.

Одним из претендентов на Де Дзерби является клуб итальянской Серии В «Пиза», которая нынче активно подыскивает нового главного тренера после завершения сотрудничества с Лукой Д'Анджело.

«Пиза» была близка к тому, чтобы повыситься в классе по итогам сезона-2021/22, однако в финале стадии плей-офф проиграла «Монце».

Как сообщает seriebnews.com со ссылкой на La Nazione, Де Дзерби является приоритетной кандидатурой для боссов «Пизы», однако если с этим наставником договориться не удастся, то в шорт-листе клуба также есть 51-летний Эудженио Корини и 38-летний Даниэле Де Росси.

Ранее Де Дзерби сватали в итальянскую «Салернитану», сумевшую сохранить прописку в Серии А по итогам минувшего сезона.

Напомним, что «Шахтер» в сезоне-2022/23 примет участие в Лиге чемпионов, причем стартует сразу с групповой стадии турнира.

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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Пиза назначение тренера Эудженио Корини Даниэле Де Росси
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Источник Sport.ua
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