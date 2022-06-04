Де Дзерби может покинуть Шахтер ради аутсайдера Серии А

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне, вероятно, сменит клуб, несмотря на контракт с «горняками» до лета 2023 года.

Де Дзерби может вернуться в Италию, где интерес к сотрудничеству с ним проявляет «Салернитана». Эта команда чудом спасла прописку в Серии А по итогам сезона-2021/22, а сейчас начала масштабную реконструкцию.

В частности, на днях с поста спортивного директора «Салернитаны» был уволен маститый специалист Вальтер Сабатини, за которым, с высокой долей вероятности, последует и нынешний наставник команды 49-летний Давиде Никола.

В случае ухода Николы Де Дзерби видится боссам «Салернитаны» одной из лучших кандидатур на замену, однако помимо коуча «Шахтера» в шорт-листе «морских коньков» также значится 48-летний Фабио Каннаваро, сидящий без работы с осени минувшего года.

Ранее интерес к Де Дзерби приписывали «Галатасараю», где назначить итальянцем главным тренером хочет один из претендентов на пост президента клуба.