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  4. Де Дзерби может покинуть Шахтер ради аутсайдера Серии А
Украина. Премьер лига
04 июня 2022, 18:31 | Обновлено 04 июня 2022, 18:32
1584
1

Де Дзерби может покинуть Шахтер ради аутсайдера Серии А

О сотрудничестве с итальянским коучем «горняков» задумывается «Салернитана»

04 июня 2022, 18:31 | Обновлено 04 июня 2022, 18:32
1584
1
Де Дзерби может покинуть Шахтер ради аутсайдера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне, вероятно, сменит клуб, несмотря на контракт с «горняками» до лета 2023 года.

Де Дзерби может вернуться в Италию, где интерес к сотрудничеству с ним проявляет «Салернитана». Эта команда чудом спасла прописку в Серии А по итогам сезона-2021/22, а сейчас начала масштабную реконструкцию.

В частности, на днях с поста спортивного директора «Салернитаны» был уволен маститый специалист Вальтер Сабатини, за которым, с высокой долей вероятности, последует и нынешний наставник команды 49-летний Давиде Никола.

В случае ухода Николы Де Дзерби видится боссам «Салернитаны» одной из лучших кандидатур на замену, однако помимо коуча «Шахтера» в шорт-листе «морских коньков» также значится 48-летний Фабио Каннаваро, сидящий без работы с осени минувшего года.

Ранее интерес к Де Дзерби приписывали «Галатасараю», где назначить итальянцем главным тренером хочет один из претендентов на пост президента клуба.

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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Салернитана назначение тренера
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Источник StopAndGoal.com
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zhyr
Постійно розказують, що ДеДзербі ледь не найкращий італійський тренер, а сватають постійно в якісь клуби не дуже
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