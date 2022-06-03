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  4. Де Дзерби может возглавить Галатасарай: стало известно, при каких условиях
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 10:52 |
509
2

Де Дзерби может возглавить Галатасарай: стало известно, при каких условиях

Видеть итальянца в Стамбуле хочет претендент на кресло президента клуба

03 июня 2022, 10:52 |
509
2
Де Дзерби может возглавить Галатасарай: стало известно, при каких условиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби (справа)

Провальный сезон «Галатасарая» в ближайшее время завершится выборами президента клуба.

На этот пост претендуют два кандидата – Дурсун Озбек и Эшреф Хамамджиоглу, у каждого из которых своя избирательная программа и взгляды на развитие клуба в дальнейшем.

В частности, 68-летний Хамамджиоглу новым главным тренером «Галатасарая» видит итальянца Роберто Де Дзерби, который пока находится на контракте в «Шахтере», но может покинуть донецкий клуб в обозримом будущем. Отмечается, что с Де Дзерби уже начались предварительные контакты на предмет потенциального сотрудничества в случае победы на выборах Хамамджиоглу.

Примечательно, что Озбек видит новым главным тренером «Галатасарая» легенду этого клуба 48-летнего Окана Бурука, последним местом работы которого был «Истанбул Башакшехир».

Ранее сообщалось, что интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Удинезе».

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Источник Ajansspor
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Артем Дима футболист
турки в своём стиле. Лучше тогда в Чемпионате Украину уже оставаться с Шахтёром. Там ЛЧ есть
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