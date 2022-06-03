Де Дзерби может возглавить Галатасарай: стало известно, при каких условиях
Видеть итальянца в Стамбуле хочет претендент на кресло президента клуба
Провальный сезон «Галатасарая» в ближайшее время завершится выборами президента клуба.
На этот пост претендуют два кандидата – Дурсун Озбек и Эшреф Хамамджиоглу, у каждого из которых своя избирательная программа и взгляды на развитие клуба в дальнейшем.
В частности, 68-летний Хамамджиоглу новым главным тренером «Галатасарая» видит итальянца Роберто Де Дзерби, который пока находится на контракте в «Шахтере», но может покинуть донецкий клуб в обозримом будущем. Отмечается, что с Де Дзерби уже начались предварительные контакты на предмет потенциального сотрудничества в случае победы на выборах Хамамджиоглу.
Примечательно, что Озбек видит новым главным тренером «Галатасарая» легенду этого клуба 48-летнего Окана Бурука, последним местом работы которого был «Истанбул Башакшехир».
Ранее сообщалось, что интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Удинезе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская сборная обыграла шотландцев в Глазго и отправилась в Уэльс
Крейг Гордон высказался о поражении