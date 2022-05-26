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  4. Удинезе проявляет интерес к Де Дзерби. Вариант с Болоньей более неактуален
Украина. Премьер лига
26 мая 2022, 16:43 |
116
0

Удинезе проявляет интерес к Де Дзерби. Вариант с Болоньей более неактуален

Летом итальянец может вернуться в Серию А

26 мая 2022, 16:43 |
116
0
Удинезе проявляет интерес к Де Дзерби. Вариант с Болоньей более неактуален
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне может вернуться работать в родную для него Италию.

В настоящий момент активный интерес к специалисту проявляет «Удинезе».

В то же время, вариант с «Болоньей», о котором сообщалось ранее, для Де Дзерби более не является актуальным, так как в этом клубе решили продлить сотрудничество с Синишей Михайловичем.

Также в Италии писали, что Де Дзерби может стать у руля «Пармы», но этот клуб в настоящий момент ведет активные консультации с 48-летним экс-коучем «Кремонезе» Фабио Пеккьей.

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Источник SassuoloNews.net
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