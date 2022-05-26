Удинезе проявляет интерес к Де Дзерби. Вариант с Болоньей более неактуален

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне может вернуться работать в родную для него Италию.

В настоящий момент активный интерес к специалисту проявляет «Удинезе».

В то же время, вариант с «Болоньей», о котором сообщалось ранее, для Де Дзерби более не является актуальным, так как в этом клубе решили продлить сотрудничество с Синишей Михайловичем.

Также в Италии писали, что Де Дзерби может стать у руля «Пармы», но этот клуб в настоящий момент ведет активные консультации с 48-летним экс-коучем «Кремонезе» Фабио Пеккьей.