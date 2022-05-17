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  4. Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 15:43 |
207
2

Болонья думает над приглашением Де Дзерби

Наставник «Шахтера» вскоре может вернуться в Италию

17 мая 2022, 15:43 |
207
2
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне, вероятно, продолжит карьеру в итальянской Серии А.

В услугах Де Дзерби заинтересована «Болонья», руководители которой не определились с судьбой нынешнего коуча Синиши Михайловича. Если сербский специалист все-таки покинет стан «красно-синих», то приход на его место Де Дзерби ныне видится весьма вероятным.

Ранее Де Дзерби заявлял, что руководители «Шахтера» дали ему разрешение вести переговоры с другими клубами.

В Италии Де Дзерби первоначально сватали в «Наполи», но там решили продолжить сотрудничество с Лучано Спаллетти.

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Источник Calciomercato
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Kik Bert
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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Pavel_i_CO
Вот это примерно его уровень. Про Наполи было смешно
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