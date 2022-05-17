Болонья думает над приглашением Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне, вероятно, продолжит карьеру в итальянской Серии А.

В услугах Де Дзерби заинтересована «Болонья», руководители которой не определились с судьбой нынешнего коуча Синиши Михайловича. Если сербский специалист все-таки покинет стан «красно-синих», то приход на его место Де Дзерби ныне видится весьма вероятным.

Ранее Де Дзерби заявлял, что руководители «Шахтера» дали ему разрешение вести переговоры с другими клубами.

В Италии Де Дзерби первоначально сватали в «Наполи», но там решили продолжить сотрудничество с Лучано Спаллетти.