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  4. Де Дзерби не будет. Наполи не собирается менять главного тренера
Италия
10 мая 2022, 16:56 |
121
0

Де Дзерби не будет. Наполи не собирается менять главного тренера

Лучано Спаллетти останется в клубе

10 мая 2022, 16:56 |
121
0
Де Дзерби не будет. Наполи не собирается менять главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Лучано Спаллетти летом не покинет пост главного тренера команды:

«Спаллетти — тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Спаллетти останется здесь».

Ранее слухи отправляли в «Наполи» Роберто Де Дзерби и Джан Пьеро Гасперини.

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Роберто Де Дзерби Наполи Аурелио Де Лаурентис Лучано Спаллетти Джан Пьеро Гасперини
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Источник Football-Italia
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