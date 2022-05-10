Италия10 мая 2022, 16:56 |
121
0
Де Дзерби не будет. Наполи не собирается менять главного тренера
Лучано Спаллетти останется в клубе
10 мая 2022, 16:56 |
121
0
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Лучано Спаллетти летом не покинет пост главного тренера команды:
«Спаллетти — тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Спаллетти останется здесь».
Ранее слухи отправляли в «Наполи» Роберто Де Дзерби и Джан Пьеро Гасперини.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2022, 09:50 0
Маркиньос Сиприано, очевидно, летом окончательно перестанет быть «горняком»
Футбол | 09 мая 2022, 19:25 1
В клубе не могут нарадоваться удару украинца
Другие виды | 10.05.2022, 12:54
Футбол | 09.05.2022, 21:42
Футбол | 10.05.2022, 13:55
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2022, 15:02 3
09.05.2022, 21:20 7
10.05.2022, 12:08 6
09.05.2022, 05:50
10.05.2022, 11:01 3
09.05.2022, 02:40
10.05.2022, 10:21
08.05.2022, 23:11 4