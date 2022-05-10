Де Дзерби не будет. Наполи не собирается менять главного тренера

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Лучано Спаллетти летом не покинет пост главного тренера команды:

«Спаллетти — тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Спаллетти останется здесь».

Ранее слухи отправляли в «Наполи» Роберто Де Дзерби и Джан Пьеро Гасперини.