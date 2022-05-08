Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, вероятно, в ближайшее время расторгнет контракт с «горняками», срок действия которого истекает летом следующего года.

По имеющейся информации, Де Дзерби уже принял решение вернуться в Италию и возобновить тренерскую деятельность на родине.

Ныне наиболее явным претендентом на сотрудничество с молодым наставником называется «Наполи».