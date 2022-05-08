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  4. Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Украина. Премьер лига
08 мая 2022, 23:11 |
2030
0

Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию

Ныне коуча активно сватают в «Наполи»

08 мая 2022, 23:11 |
2030
0
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, вероятно, в ближайшее время расторгнет контракт с «горняками», срок действия которого истекает летом следующего года.

По имеющейся информации, Де Дзерби уже принял решение вернуться в Италию и возобновить тренерскую деятельность на родине.

Ныне наиболее явным претендентом на сотрудничество с молодым наставником называется «Наполи».

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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк тренеры
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Источник Calciomercato
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