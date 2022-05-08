Украина. Премьер лига08 мая 2022, 23:11 |
2030
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Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Ныне коуча активно сватают в «Наполи»
08 мая 2022, 23:11 |
2030
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, вероятно, в ближайшее время расторгнет контракт с «горняками», срок действия которого истекает летом следующего года.
По имеющейся информации, Де Дзерби уже принял решение вернуться в Италию и возобновить тренерскую деятельность на родине.
Ныне наиболее явным претендентом на сотрудничество с молодым наставником называется «Наполи».
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