Наполи рассматривает возможность приглашения Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне может вернуться в родной для него чемпионат Италии.
Интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Наполи», руководство которого готово уволить Лучано Спаллетти, во главе с которым команда затормозила во второй части сезона и фактически потеряла шансы на титул чемпиона.
Помимо Де Дзерби в «Наполи» оценивают возможность приглашения наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно.
Ранее Роберто Де Дзерби заявлял, что хотел бы остаться в «Шахтере» и даже готов год отработать без зарплаты.
Napoli, De Laurentiis pensa a Italiano e De Zerbi. In ritiro spuntano le cene terapeutiche [di Marco Azzi] https://t.co/upnl1lETLX— Repubblica (@repubblica) April 25, 2022
Источник — Sport.ua
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