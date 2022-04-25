Наполи рассматривает возможность приглашения Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в следующем сезоне может вернуться в родной для него чемпионат Италии.

Интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет «Наполи», руководство которого готово уволить Лучано Спаллетти, во главе с которым команда затормозила во второй части сезона и фактически потеряла шансы на титул чемпиона.

Помимо Де Дзерби в «Наполи» оценивают возможность приглашения наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

Ранее Роберто Де Дзерби заявлял, что хотел бы остаться в «Шахтере» и даже готов год отработать без зарплаты.