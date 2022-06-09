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  4. Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Лига наций
09 июня 2022, 04:43 |
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Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками

Главные новости на Sport.ua за 8 июня

09 июня 2022, 04:43 |
150
0
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 июня.

1А. Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине. Команда Александра Петракова резервным составом обошлась без пропущенных мячей.

1Б. Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной. Такое бывает не часто.

2. Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию. Виталий Виценец неприятно удивил.

3. Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022. Мини-футбольная сборная не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Словакии.

4. Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь. Последний год Антон Шиндер отыграл в Германии за «Швабах».

5. Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом. Украинский специалист больше не является тренером тираспольского клуба.

6. Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас. Лев Кравцев - о долгожданном реванше в наилегчайшем весе.

7. Мудрик заинтересовал Ювентус. Ранее вингера Шахтера сватали в Байер. Также была информация, что Ринат Ахметов отказывается продавать молодую звезду команды.

8. Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс. Завершился очередной игровой день в Лиге наций.

9. Барселона думает над подписанием фулбека Шахтера. Додо твердо нацелен покинуть украинский клуб в летнее трансферное окно.

10. 60 миллионов гривен. Шахтер поможет клубам УПЛ, Первой и Второй лиг. Клубы, а также детский футбол получат финансовую помощь.

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Источник Sport.ua
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