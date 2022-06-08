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08 июня 2022, 12:22 |
1298
0

Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом

Украинский специалист больше не является тренером тираспольского клуба

08 июня 2022, 12:22 |
1298
0
Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
ФК Шахтер Донецк. Юрий Вернидуб

Тираспольский «Шериф» сообщил о расставании с украинским тренером Юрием Вернидубом.

«В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК «Шериф» и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Юрий Николаевич Вернидуб стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021 года вывел ФК «Шериф» в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде нокаут Лиги Европы.

Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба», – сказано в заявлении клуба.

Отметим, что после начала российско-украинской войны Вернидуб вернулся в Укарину и вступил в ряды ВСУ.

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Юрий Вернидуб Шериф Тирасполь
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