Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом

Тираспольский «Шериф» сообщил о расставании с украинским тренером Юрием Вернидубом.

«В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК «Шериф» и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Юрий Николаевич Вернидуб стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021 года вывел ФК «Шериф» в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде нокаут Лиги Европы.

Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба», – сказано в заявлении клуба.

Отметим, что после начала российско-украинской войны Вернидуб вернулся в Укарину и вступил в ряды ВСУ.