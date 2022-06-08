Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Украинский специалист больше не является тренером тираспольского клуба
Тираспольский «Шериф» сообщил о расставании с украинским тренером Юрием Вернидубом.
«В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК «Шериф» и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Юрий Николаевич Вернидуб стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021 года вывел ФК «Шериф» в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде нокаут Лиги Европы.
Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба», – сказано в заявлении клуба.
Отметим, что после начала российско-украинской войны Вернидуб вернулся в Укарину и вступил в ряды ВСУ.
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