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  4. Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Лига наций
08 июня 2022, 12:53 | Обновлено 08 июня 2022, 13:45
2136
2

Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной

Такое бывает не часто

08 июня 2022, 12:53 | Обновлено 08 июня 2022, 13:45
2136
2
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко оказался вне заявки сборной Украины на первый матч Лиги наций в сезоне 2022/23.

Андрей Ярмоленко дебютировал за взрослую сборную Украины еще в 2009 году. С этого времени полузащитник пропустил 27 матчей (из них 17 были товарищескими). При этом он сыграл 108 встреч в составе «сине-желтых» и забил 45 мячей.

В последний раз игрок не попадал в заявку в мае 2021 года на игру против Бахрейна. Тогда Ярмоленко не смог присоединиться к команде.

Однако сейчас Ярмоленко находится в лагере сборной и все равно не поучаствует в противостоянии с Ирландией. Подобное случалось последний раз еще десять лет назад. Тогда, 5 июня 2012, полузащитник не вышел на поле в товарищеском противостоянии с Турцией. Оно закончилась поражением Украины со счётом 0:2.

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Источник Суспильне спорт
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Наконец-то дошло, что он не нужен на поле?
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