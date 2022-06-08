Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Такое бывает не часто
Андрей Ярмоленко оказался вне заявки сборной Украины на первый матч Лиги наций в сезоне 2022/23.
Андрей Ярмоленко дебютировал за взрослую сборную Украины еще в 2009 году. С этого времени полузащитник пропустил 27 матчей (из них 17 были товарищескими). При этом он сыграл 108 встреч в составе «сине-желтых» и забил 45 мячей.
В последний раз игрок не попадал в заявку в мае 2021 года на игру против Бахрейна. Тогда Ярмоленко не смог присоединиться к команде.
Однако сейчас Ярмоленко находится в лагере сборной и все равно не поучаствует в противостоянии с Ирландией. Подобное случалось последний раз еще десять лет назад. Тогда, 5 июня 2012, полузащитник не вышел на поле в товарищеском противостоянии с Турцией. Оно закончилась поражением Украины со счётом 0:2.
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