Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь

34-летний бывший форвард сборной Украины, донецкого «Шахтера» и ряда других команд Антон Шиндер продолжит карьеру в клубе пятого дивизиона чемпионата Германии «Аммерталь».

О заключении договора с украинцем заявил спортивный директор «Аммерталя» Тобиас Ресл, подчеркнувший, что для него было крайне важно определится с новичками команды до начала тренировочного сбора, которое запланировано на 11 июня.

Минувший сезон Антон Шиндер провел за команду низших немецких дивизионов «Швабах», отличившись 10 забитыми мячами в 21 поединке в рамках всех турниров.

На счету Шиндера 2 матча за национальную сборную Украины, дебютировать в которой форварду удалось в 2011 году.