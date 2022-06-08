Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Германия
08 июня 2022, 09:58 |
1427
2

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь

Последний год Антон Шиндер отыграл в Германии за «Швабах»

08 июня 2022, 09:58 |
1427
2
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Onetz. Антон Шиндер

34-летний бывший форвард сборной Украины, донецкого «Шахтера» и ряда других команд Антон Шиндер продолжит карьеру в клубе пятого дивизиона чемпионата Германии «Аммерталь».

О заключении договора с украинцем заявил спортивный директор «Аммерталя» Тобиас Ресл, подчеркнувший, что для него было крайне важно определится с новичками команды до начала тренировочного сбора, которое запланировано на 11 июня.

Минувший сезон Антон Шиндер провел за команду низших немецких дивизионов «Швабах», отличившись 10 забитыми мячами в 21 поединке в рамках всех турниров.

На счету Шиндера 2 матча за национальную сборную Украины, дебютировать в которой форварду удалось в 2011 году.

По теме:
Барселона думает над подписанием фулбека Шахтера
Мудрик заинтересовал Ювентус. Ранее вингера Шахтера сватали в Байер
ПСЖ хочет купить одного из лучших нападающих Серии A
Антон Шиндер трансферы Аммерталь трансферы Бундеслиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Onetz
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Запланированный на 18 июня бой украинца Черкашина отменен
Бокс | 08 июня 2022, 08:10 0
Запланированный на 18 июня бой украинца Черкашина отменен
Запланированный на 18 июня бой украинца Черкашина отменен

Теперь боксер планирует выступить в июле

НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
Теннис | 07 июня 2022, 23:13 1
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»

Испанский теннисист – о недопуске россиян к турнирам из Великобритании

Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Футбол | 08.06.2022, 03:59
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Футбол | 07.06.2022, 13:31
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Футбол | 07.06.2022, 22:05
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chystyi_stavok
"Екс-форвард Шахтаря" - дуже гучно звучить)) Коли він взагалі за них грав, мені цікаво?))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
07.06.2022, 19:08 4
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 4
Футбол
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
06.06.2022, 12:00
Киберспорт
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
06.06.2022, 13:22 6
Футбол
Жена Усика: «Слишком сильно деньги поломали ценности людей»
Жена Усика: «Слишком сильно деньги поломали ценности людей»
06.06.2022, 15:42 7
Бокс
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
07.06.2022, 06:00
Футбол
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
07.06.2022, 00:40 3
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
06.06.2022, 10:45 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем