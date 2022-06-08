Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Последний год Антон Шиндер отыграл в Германии за «Швабах»
34-летний бывший форвард сборной Украины, донецкого «Шахтера» и ряда других команд Антон Шиндер продолжит карьеру в клубе пятого дивизиона чемпионата Германии «Аммерталь».
О заключении договора с украинцем заявил спортивный директор «Аммерталя» Тобиас Ресл, подчеркнувший, что для него было крайне важно определится с новичками команды до начала тренировочного сбора, которое запланировано на 11 июня.
Минувший сезон Антон Шиндер провел за команду низших немецких дивизионов «Швабах», отличившись 10 забитыми мячами в 21 поединке в рамках всех турниров.
На счету Шиндера 2 матча за национальную сборную Украины, дебютировать в которой форварду удалось в 2011 году.
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