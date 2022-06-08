Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс

Состоялись матчи второго тура Лиги наций в группе 4 Лиги А. Сборная Бельгии, пропустив первой от Польши, во втором тайме добилась разгромной победы 6:1. В другом матче группы Нидерланды в драматичной развязке на последних минутах вырвали победу над Уэльсом.

Лига А, группа 4

Бельгия – Польша – 6:1

Голы: Витсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендокер 83, Опенда 90+3 – Левандовски 28

Уэльс – Нидерланды – 1:2

Голы: Норрингтон-Дэвис 90+2 – Копмейнерс 50, Вегхорст 90+4

Турнирная таблица группы А4:

В группе 1 Лиги В сборная Украины на выезде обыграла Ирландию 1:0. В параллельном матче Шотландия уверенно справилась с Арменией – 2:0.

Лига В, группа 1

Шотландия – Армения – 2:0

Голы: Рэлстон 28, Маккенна 40

Турнирная таблица группы В1: