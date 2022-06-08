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Лига наций
Уэльс
08.06.2022, FT 1 : 2
Нидерланды
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Лига наций
08 июня 2022, 23:50 |
686
0

Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс

Завершился очередной игровой день в Лиге наций

08 июня 2022, 23:50 |
686
0
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи второго тура Лиги наций в группе 4 Лиги А. Сборная Бельгии, пропустив первой от Польши, во втором тайме добилась разгромной победы 6:1. В другом матче группы Нидерланды в драматичной развязке на последних минутах вырвали победу над Уэльсом.

Лига А, группа 4

Бельгия – Польша – 6:1
Голы: Витсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендокер 83, Опенда 90+3 – Левандовски 28

Уэльс – Нидерланды – 1:2
Голы: Норрингтон-Дэвис 90+2 – Копмейнерс 50, Вегхорст 90+4

Турнирная таблица группы А4:

В группе 1 Лиги В сборная Украины на выезде обыграла Ирландию 1:0. В параллельном матче Шотландия уверенно справилась с Арменией – 2:0.

Лига В, группа 1

Шотландия – Армения – 2:0
Голы: Рэлстон 28, Маккенна 40

Турнирная таблица группы В1:

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Источник Sport.ua
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