Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Завершился очередной игровой день в Лиге наций
Состоялись матчи второго тура Лиги наций в группе 4 Лиги А. Сборная Бельгии, пропустив первой от Польши, во втором тайме добилась разгромной победы 6:1. В другом матче группы Нидерланды в драматичной развязке на последних минутах вырвали победу над Уэльсом.
Лига А, группа 4
Бельгия – Польша – 6:1
Голы: Витсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендокер 83, Опенда 90+3 – Левандовски 28
Уэльс – Нидерланды – 1:2
Голы: Норрингтон-Дэвис 90+2 – Копмейнерс 50, Вегхорст 90+4
Турнирная таблица группы А4:
В группе 1 Лиги В сборная Украины на выезде обыграла Ирландию 1:0. В параллельном матче Шотландия уверенно справилась с Арменией – 2:0.
Лига В, группа 1
Шотландия – Армения – 2:0
Голы: Рэлстон 28, Маккенна 40
Турнирная таблица группы В1:
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